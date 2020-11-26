施政報告｜許正宇：樓市不撤辣　非住宅撤DSD是「方便業主周轉」

行政長官林鄭月娥昨日（26日）發表第4份《施政報告》，當中提及樓市措施和中港市場互聯互通的進展。 公務員事務局局長聶德權、財庫局局長許正宇今日（27日）召開記者會，闡述《施政報告》內容。 許正宇在記者會重申，政府現階段無意撤銷住宅物業「辣招」。

非住宅成交較雙倍印花稅推出前少八成

許正宇談到樓市措施，表示政府見近日非住宅物業售價及交投顯著回落，非住宅物業成交較雙倍印花稅（DSD）推出前大跌八成，因而決定撤銷非住宅物業的DSD。許指現時有不少中小企經營困難，撤回「辣招」可方便業主套現周轉。

至於住宅物業，許正宇表示現時樓價市民仍然難以負擔，因此政府無意撤辣。

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生物科技股納互聯互通 細節「好快」公布

《施政報告》金融方面重點是互聯互通，「北水」南下可選股份名單受到關注。今次擴大互聯互通選股範圍，並未納入在港第二上市的股票，以及未有盈利的生物科技股（B字股）。被問到會否下一步擴大範圍，許正宇表示生物科技股納入滬深港通的資格，仍要等待監管機構處理，其中一個準則是必須成為指數成份股，及A+H上市，細節「好快」會有公布。

至於跨境理財通，許正宇則表示一直與市場交流意見，冀早日公布細節。

▼施政報告2020八大重點▼