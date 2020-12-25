英國脫歐｜英歐達成協議英鎊可無憂？　專家﹕蘇格蘭去或留成戲肉

英國與歐盟經過9個月商議，雙方終於達成貿易協議，讓雙方從明年元旦起，仍可以維持零關稅及零配額的經貿關係。隨著硬脫歐情況避免發生，為英鎊匯價帶來支持，於英歐雙方領導人於周四（24日）公布達成協議消息前夕，英鎊兌美元曾升穿1.36，最新報1.3578，兌港元最新報10.5307。 隨著協議已達成，是否代表不利英鎊匯價的因素，已一掃而空？事情並非這樣簡單，專家認為英國政府將面臨蘇格蘭會否獨立，以及本土疫情問題，對英鎊走勢或產生更大影響。

ING分析師料兌美元可以挑戰1.38

市場人士普遍歡迎雙方可以達成協議。《巴隆周刊》引述荷蘭國際集團（ING）分析師指出，英歐貿易協議有望為英鎊帶來溫和推升力度，兌美元或可以挑戰1.38水平。

另引述投資研究顧問Third Bridge分析師指出，油價有望因英歐達成協議而上揚；又指出在過去數個月，投資者已留意到美元貶值帶動油價上揚局面，相估雙方達成協議後，情況會更明顯。

英歐達成協議，對英鎊匯價帶來支持。（資料圖片）

不過Nordea的外匯分析師則對英鎊前景有保留。該行首席全球外匯和利率策略師拉爾森指出，有關協議只是避險出面斷崖情況發生，防止進口商品在邊境排隊等候，可是協議並非涵蓋服務的基礎貿易協定，英鎊欠缺因達成協議而慶祝的理由。

事實上英國與歐盟達成協議後，英國經濟增長仍受到影響。據《彭博》經濟研究預料，未來10年當地每年經濟增速，仍較留於歐盟內，放緩0.5個百分點。

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

蘇格蘭去留問題才是焦點

與歐盟達成協議後，英國政府未來一段時間最重要的問題，或要處理有關蘇格蘭再次尋求獨立公投。在英歐雙方達成協議前夕，蘇格蘭首席部長施雅晴指出，是時候讓蘇格蘭確定未來，成為歐盟一員。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，因英國脫歐對蘇格蘭帶來更大衝擊，所以蘇格蘭都尋求從英國獨立的決心相當大，並認為英國難以擺平與蘇格蘭之間的分歧，更指出這應為市場人士焦點。

他又指出早前交易員已普遍預期英歐之間可以達成協議，所以率先炒高英鎊。隨著雙方已有協議，而英國本土新冠肺炎疫情惡化，不利經濟前景，以及明年1月5日美國民主黨或可以取得參議院餘下兩個席位，有關因素皆會促使英鎊兌美元出現調整。加上蘇格蘭或尋求獨立，他預期英鎊兌美元將先行下試1.29及1.27兩大關口。如1.27關口亦告失守，便有機會下試1.21。