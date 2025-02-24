北水加快流入　成為升市重要推手｜伍禮賢

港股在踏入蛇年後走勢繼續跑赢外圍股市，除了美國對華貿易戰市場早有預期外，內地研發的DeepSeek AI模型引發中港科技股重新估值，以及國家主席習近平上周與多名內地科企高層舉行座談會，為市場釋出了積極信號，支持港股升穿去年10月的高位，見逾三年高。



港股市場近期交投較以往活躍。（資料圖片）

港股市場近期交投較以往活躍

另一方面，歐美主要央行處於減息周期下，有利資金回流亞洲市場，支持港股應對外圍近期波動市況，表現出較好抗跌力。2024年12月，港股主板日均成交金額為1,420億元，按年升44%。今年1月日均成交金額為1,437億元，按年升48%。而在農曆新年後，港股日均成交已經高於1月的平均日均成交金額，上周更曾錄得單日超過4,000億元成交，足證大市流動性改善，投資氣氛回暖。

筆者認為成交上升與 「北水」在蛇年後更積極買入港股有關，今年北水佔日均成交近23%，高於2024年全年約17%。當中亦有部分原因歸於近期受資金持續關注的阿里巴巴（9988），其於去年9月正式納入港股通後，持續獲「北水」青睞。事實上，DeepSeek的出現，對雲端、算力及AI應用上實現更大的靈活性和擴展性，加上涵蓋多個場景，能夠幫助像阿里巴巴等科企提高效率，因此有望繼續推升重磅科技股。

恒生指數上周五創逾3年新高。（廖雁雄攝）

恒指處技術性超買投資者轉身要快

至於大市方面，恒指已經連升6周，並突破去年高位23241點。筆者繼續保持去年底以來觀點，恒指2025年目標為25000點，畢竟以估值來看，目前恒指預測市盈率約10.2倍，市帳率約1.1倍，低於過去10年平均值外，仍較其他主要市場吸引。惟短期而言，目前大市在技術性超買，大市波動性明顯增加，建議短線投資者「轉身要快」，如持有累積較大升幅的科技股不妨適當減持獲利，伺回落再低吸。

未來，投資者除關心公司業績期數據及前景外，亦要對不同行業如何利用AI轉化成變現能力作出關注。同時憧憬3月初舉行的全國兩會，預期政府工作報告提及支持經濟增長的政策外，亦可以留意對AI方面發展的著墨。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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