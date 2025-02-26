財政預算案｜港交所籌備開通科企專線　便利A股特專科企來港上市

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他指出為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。證監會亦會配合，令申請過程更暢順。



陳茂波指出，人工智能（AI）技術的迅速發展正在重塑全球經濟中長期格局，特別是其發展已不再局限於單一技術領域，而是以AI+的方式應用到各產業。全球價值鏈正在深刻重構，產品設計和製造均朝着更智能化和數字化的方向轉型。這場科技變革不僅顛覆傳統的生產方式、商業模式及消費模式，更在重新定義不同經濟體、產業或企業的核心競爭力。

在全球格局變化和科技變革的背景下，香港正處於發展的關鍵節點。二十屆三中全會明確了科技創新的核心地位，強調要加快實現高水平科技自立自強，為香港發揮好國際平台優勢及加速推動人工智能產業發展點明方向。

三中全會指出國家要進一步全面深化改革、推進高水平對外開放，加快構建新發展格局。我們也須因地制宜加速培育新質生產力，推動高質量發展。為實現這目標，我們必須勇於改革、敢於破局、不斷創新，以制度改革釋放創新和經濟潛能。通過科技創新，催生新模式、新動能，加速新產業培育和傳統產業轉型升級；同時，完善人才培育和引進，推進教育、科技、人才一體化發展，為改革和創新提供堅實支持。

他指出要發揮好「一國兩制」優勢，更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區（大灣區）建設，善用內聯外通的特點，加強與海外特別是「全球南方」的新興市場聯動，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

港投公司已投資90家公司

談及港投公司時，他指出港投公司作為耐心資本，在爭取中長期投資回報的同時，牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚本港，加速構建香港創新科技生態圈和產業鏈的上、中、下游發展。

港投公司至今已投資超過90家科企，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等。在已投資項目中，港投公司每1元的投資，拉動了4元的長期資金跟投。港投公司會加強推動這些科企及投資伙伴，以香港為平台擴展業務，並鼓勵它們在港設立企業創投部門，以吸引更多的初創投資及促進相關併購。

他表示港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。