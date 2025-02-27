日7-Eleven母企私有化告吹　因創辦家族及伊藤忠商事無法安排融資

日本7-Eleven母公司Seven & i私有化計劃告吹。Seven & i回應傳媒查詢時確認，創辦人伊藤家族及伊藤忠商事，無法安排所需的融資來完成收購，交易因而告吹。



而Seven & i 在周四的聲明中表示，它仍致力於探索一切機會，為股東釋放價值，並繼續評估Couche-Tard的提案。聲明又表示，正在與Couche-Tard進行具建設性接觸，以確定是否能夠達成可行的提案，以解決可能面臨的美國反壟斷挑戰。

該宗達到9萬億日圓的私有化提案，最初於去年11月制定，旨在抵禦OK便利店（Circle K）營運商Couche-Tard的收購要約，後者提議以接近470億美元的估值收購Seven & i。

日本7-Eleven。（視覺中國）

料OK母企續提收購

隨著私有化取消，Seven & i或別無選擇，只能最終與Couche-Tard進行洽談。有市場人士指，創始人家族提出的管理層收購提案並不現實，相信Couche-Tard的收購將繼續進行。

《彭博》引述知情人士指，Couche-Tard仍持續希望獲取Seven & i的控股權，但在提出收購數月後，仍未獲得這家日本公司的財務狀況。