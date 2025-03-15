兩種整固形態如影隨形　衡量是否繼續持股見雙重保險｜聶振邦

上回與大家講解的陰陽燭整固形態，名為「向上跳空並列陽燭」，其陰陽燭組成與另一整固形態「上肩帶裂口」相近，首兩枝陰陽燭為長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)，並緊接短陽燭 (上影陽燭或陽陀螺)，兩者之間見「上升裂口」。差別在第三枝陰陽燭，「向上跳空並列陽燭」的是短陽燭；「上肩帶裂口」的是短陰燭。若兩種形態中出現第四枝或更多陰陽燭，「向上跳空並列陽燭」的仍是短陽燭；「上肩帶裂口」的是短陽燭或短陰燭均可。



海底撈案例解說

而到底是否形態見結束，取決於第四枝或之後出現的短陰陽燭，是否處於上述的「上升裂口」之上；或是出現長陽燭，收市位高於第一枝長陽燭的。值得留意由於「向上跳空並列陽燭」和「上肩帶裂口」的結構類近，所以不時會見兩者先後出現的情況。不妨參與海底撈 (6862) 的案例，自2023年7月7日低見16.34元後，股價漸見上移，至7月24日收報17.74元，約半個月累升8.57%，繼而見四連升，至7月28日收報19.48元，三周累升近兩成。論到7月28日的陰陽燭形態，開市位和開市位分別是19和19.48元，相距2.53%，超過2.5%確認燭身較長。

裂口持續成肩帶

當日低位和高位為18.8和19.68元，形成下線影和上線影，為「上下影陽燭」，屬長陽燭之一。下個交易日 (2023年7月31日) 開報21.65元，裂口高開超過11%，收報21.85元，相距不足1%燭身的陽燭，形成「陽陀螺」，是短陽燭的一種。緊接在8月1日見另一「陽陀螺」，低位在21.9元，與7月31日收報21.85元相若，並見7月31日和8月1日高位在22.55和22.65元，意味著8月1日的陽燭，絕大部分範圍處於7月31日陽燭的上影線之中，處於整固狀態；而這兩枝陽燭均在上述「上升大裂口」之上，產生「上肩帶」，確認「向上跳空並列陽燭」已出現。

操作成效欠吸引

之後三日 (2023年8月2至4日) 都見陰燭，相對低位為21.45、21.30和21.25元，均高於7月31日低位21.05元，續見「上肩帶」，故此已由「向上跳空並列陽燭」，轉為「上肩帶裂口」。下個交易日 (8月7日) 開報和收報21.7和22.55元，相距3.92%，超過2.5%的燭身形成長陽燭，並見收市位較8月1日收報22.15元為高，意味著股價整固期已結束。繼而股價反覆向上，至8月11日高見23.95元，較8月1日收報22.15元高出6.21%。少於一成升幅不算大，若見「向上跳空並列陽燭」和「上肩帶裂口」相繼出現便進場，亦不見得回報吸引。

筆者想指出陰陽燭形態兩大類別是「反轉形態」和「整固形態」，前者較能發揮買入和賣出訊號功能；後者主要用來衡量是否繼續保持現有倉位。就著上述的海底撈案例，若於2023年7月中在18元水平進場，並於8月4日收報21.5元離場，累升不足20%。至於18元相對8月11日高見23.95元，累升超過33%，較不足20%多出超過13個百分點，反映若於8月1日收市時確認「向上跳空並列陽燭」傾向利好後市的整固形態出現，會安心繼續持股，就能在未來八個交易日後取得多賺逾13個百分點的機會。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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