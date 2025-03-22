同程旅行績優前景佳　AI賦能動力足｜聶振邦

人工智能 (AI) 從去年起一直是市場關注熱點，如何把AI接入商業營運並達成盈利模型卻是一道難題，率先接入DeepSeek的內地領先旅遊平台同程旅行 (0780) 有望通過利用AI技術提升業務表現及運營效益，成為AI浪潮下的受惠者。



同程旅行自身的基礎穩固，剛發布的2024年財報顯示，公司全年收入按年增長45.8%至173.4億元 (人民幣，下同)，經調整EBITDA增長29.7%至40.5億元，淨利潤升26.7%至27.9億元。年付費用戶數達2.4億，全年服務人次升9.3%至高達19.3億，從增長幅度可見公司穩健的業務擴張能力。此外，同程旅行的董事會建議宣派末期股息由去年的0.15港元增加至0.18港元，上升0.3港元，這部分的增幅不俗，可謂有升有息。

深圳機場。（深圳發布）

變現能力強 年累計服務人次19.3億創新高

同程旅行的優勢之一在於其龐大的用戶基礎及良好的變現能力，財報顯示2024年用戶購買頻次持續上升，十二個月累計服務人次增加9.3%至19.3億。公司年度月付費用戶同比增加4.4%至4,310萬人，年度付費用戶同比增加1.5%並達到2.38億人，創歷史新高。

國際機票及國際酒店業務增長翻倍

同程旅行的核心在線旅遊平台業務 (包括機票和酒店預訂等服務) 全線向好並錄得強勁增長，交通票務服務的收入受票務量增加以及增值產品及服務提升所推動，同比增加19.9%至人民幣72.3億元，當中機票業務量跑贏行業平均，國際機票票務量漲幅超130%。公司的住宿業務亦相當喜人，年內的銷售間夜及收入雙雙達到歷史高位，收入同比增長19.7%至人民幣46.7億元。隨著全民的旅遊需求從「剛需」向「休閒度假」延伸，其他收入也同步增長，按年升35.5%至23.0億元。

同程旅行是全球首間接入DeepSeek人工智能的在線旅遊平台。（Reuters）

全球首間接入DeepSeek的在線旅遊平台

作為一家科技驅動型公司，同程旅行是全球首間接入DeepSeek人工智能的在線旅遊平台，公司持續加大 AI 研發投入，發佈了一個專注於旅遊的生成式「程心」，幫助用戶根據喜好創建個性化旅遊行程及比較住宿選擇，該系統已經於去年完成與DeepSeek的技術融合，並已實施AI驅動的客服系統，有利簡化工作流程及提高生產力。

酒店管理及國際業務具增長潛力

同程旅行今年積極發展的酒店管理業務增長勢頭穩定。去年底入駐公司旗下藝龍酒店科技的在營酒店數目已上升至約2,300家，另有約1,400家酒店正在籌備中。國際發展方面，藝龍酒店科技平台部分入駐品牌已覆蓋日本、馬來西亞、印尼等國家，旗下的國際線上平台HOPEGOO已經全面投入服務，登陸包括香港在內的市場，並支援全球16種貨幣支付和多種操作語言。

即將到來的復活節及五一黃金周，為中港旅遊旺季。（資料圖片/余俊亮攝)

踏入旅遊旺季 AI加持潛力巨大

傳統上第一季為旅遊淡季，隨著復活節及五一假期的到來，內地市場即將踏入旺季，預期市場需求將進一步升溫，加之公司已早早佈局出海策略，國際業務可望逐步發力。綜合考量旅遊市場增長趨勢、公司穩健的財務表現及AI技術優勢，同程旅行有望在行業復甦中持續受益，未來發展值得期待。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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