海底撈加盟模式具潛力　助實現輕資產運營｜伍禮賢

上周國務院公布了《提振消費專項行動方案》，同時國新辦舉行發布會介紹提振消費有關情況，帶動了港股近期的熱度板塊由科網股轉為內需股。此外，內地今年首兩個月社會零售數據符預期，按年增長4%，當中餐飲收入按年上升4.3%。目前內地餐飲行業整體收入已逐步回升至疫情前水平，並預計2025年各餐飲賽道的主品牌將更積極向下沉市場布局，雖然或導致餐飲人均消費下跌，不過將有助搶佔更多市佔率。



（圖片來源：海底撈）

加盟模式加新品牌助提升市場地位

目前內地火鍋總門店數目維持在50萬間以上，市場競爭激烈，不過筆者看好海底撈（6862）在此背景下，將通過加盟模式和新品牌孵化的雙輪驅動策略，有望進一步鞏固其市場地位並提升盈利能力。公司將於近日公布去年業績，值得關注。

市場目前普遍預計海底撈去年下半年的營運表現不算突出，不過則看好其紅石榴計劃在2025年能夠其推動餐飲業務更多元化。此計劃的目標是發展餐飲新品牌，當中旗下的焰請烤肉鋪子，定位於年輕消費群體，主打差異化烤肉體驗。該品牌去年只有不到20家門店，今年的擴張速度有望提速，規模效應將逐步顯現。

另方面，自去年上半年起，公司開始引入加盟模式，其中超過半數的加盟申請來自三線及以下城市。根據國統局數據，三線及以下城市的消費潛力正在快速釋放，這些地區的居民可支配收入增長速度已連續多年超過一二線城市，相信將有利海底撈在下沉市場發揮更好的品牌效應，同時相關地區的競爭相對大城市較低，勞動成本亦較一線城市低。

海底撈上海外灘店。（海報新聞）

看好公司以數字化營運降成本

由於加盟店的運營管理、供應鏈以及品牌營銷均由海底撈全權負責，這不僅有利於提升公司的整體盈利能力，還能從單純經營餐飲業務轉向更具盈利潛力和可預見性的管理加盟商業模式，並且將部分運營風險轉移至加盟商，實現輕資產化運營。

筆者繼續看好公司通過數字化運營和供應鏈優化進一步降低成本的能力。中長期來看，內地消費復甦與政策支持將推動其重回增長軌道。即將公布的業績，建議投資者可重點關注其翻枱率與新品牌門店的盈利進展，以及下沉市場的滲透和新品牌孵化的進展。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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