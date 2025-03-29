「跳空並列」的四種形態　揭示整固後延續走勢｜聶振邦

最近兩個探討的陰陽燭整固形態，名為「向上跳空並列陽燭」和「向下跳空並列陽燭」，相對的兩種形態是「向上跳空並列陰燭」和「向下跳空並列陰燭」，所以在整個「肩帶」系列，也可衍生出一個「跳空並列」的小系列。

事實上，「向上跳空並列陽燭」和「向上跳空並列陰燭」預示後市的結果相若，為整固後傾向利好形態，兩種形態都是出現在股指或個股上揚一段日子後，或可理解為在升勢中出現的「中途休息」形態。買方動力稍作休息；但休息呈現的程度卻有所不同。



形態中連續見三陽燭

論到「向上跳空並列陽燭」，基本形態是長陽燭配上短陽燭，兩者之間形成「上升裂口」，即形態名稱包含的「向上跳空」。繼兩枝陽燭出現後，第三枝出現的也是陽燭，是燭身較小的短陽燭。從形態中連續三枝均是陽燭，反映買方在休息其間依然主導形勢，就算賣方反擊亦未見成效，只能稍為令買方優勢減弱，由長陽燭轉為短陽燭而已。至於「向上跳空並列陰燭」，基本形態則是長陽燭配上兩短陰燭，證明賣方反擊的成效較佳；不過實則也只是「險勝」，未能將優勢擴大。

買賣強弱變化之解讀

因此在兩枝短陰燭出現後，一經買方發力，又見陽燭，甚至是長陽燭，股指或個股延續早前走勢，整固完畢便見續升。按上述買賣形勢變化分析，不難看出股指或個股的接續升勢，有強弱之別，「向上跳空並列陰燭」預示股指或個股再升亦不會持久，因為連續兩枝陰燭出現，代表不久將來賣方會積極反擊，視為整固後出現的升勢，是「強弩之末」，所以持貨的投資者，應及早準備趁高離場。同理，「向下跳空並列陽燭」和「向下跳空並列陰燭」，雖同屬整固後傾向利淡形態，延續的跌勢也有強弱之別。

燭身變短道賣方想法

「向下跳空並列陽燭」是長陰燭配短陽燭，兩者之間見「下跌裂口」(即「向下跳空」)，接續的也是短陽燭。至於「向下跳空並列陰燭」，是長陰燭配兩枝短陰燭，三枝陰燭出現，賣方優勢可想而想，不過從燭身變短證明當時賣方並不急於壓下股指或個股。但就算賣方動力減弱，買方亦無法取得優勢，所以只見兩枝短陰燭，賣方依然佔優，僅是優勢稍弱罷了。因此，「向下跳空並列陰燭」帶出的整固後利淡訊息，強於「向下跳空並列陽燭」的；但不代表後者出現，股指或個股延續的跌勢一定是「強弩之末」。

究其原因，「向下跳空並列陽燭」有「下跌裂口」為賣方護航，當然，「向上跳空並列陰燭」也可視作有「上升裂口」為買方護航。不過在普遍情況，股指或個股若要上移或下移相若幅度，上移往往需要較大動力，所以當長陽燭配上兩枝短陰燭，預示上移動力不太強。反觀長陰燭配上兩枝短陽燭，除非買方積極發力，否則股指或個股下移的慣性將見持續，整固後延續的跌勢，一樣可產生很大的殺傷力呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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