策略奏效並科技賦能　順豐控股保持全球物流領導地位｜聶振邦

去年中國外貿行業實現總量、增量、品質的「三量」齊升，現為亞洲最大及全球第四大，並以成為備受尊重全球領先的數智物流解決方案服務商作願景的順豐控股 (6936) 把握箇中機遇，於3月28日公佈在港上市以來首份全年業績，表現有驚喜，集團亦樂意與股東分享成果，股息分派達40%，涉資41億元 (人民幣，下同)，並在港股上市前推出48億元回報股東的特別分紅，去年也積極回購股份，涉資17.6億元。去年收入則增長10.1%至約2,844億元，創歷史新高。



溢利成功突破100億元大關

若分業務板塊收入來看，多項增速較上述整體增長為高，包括經濟快遞、快運、同城即時配送，以及供應鏈及國際等，其中同城即時配送表現出眾，收入增長達22.4%。而集團第二大收入貢獻的供應鏈及國際，增長也有17.5%。此外，股東應佔溢利成功突破100億元大關，金額近102億元，增長23.5%，連續三年錄得雙位數增長，期內溢利累增近1.4倍。集團盈利能力也見不斷加強，2024年毛利率為13.9%，較2023年提升1.1個百分點，並且連續三年提升。

順豐控股。﹙順豐 facebook﹚

國外業務也見遍地開花

集團加速滲透各大行業客戶及其供應鏈各個環節體現上述佳績成果，去年制定以「加速行業化轉型」為目標的業務策略，加快從傳統的「賣產品」模式向「賣解決方案」轉型，帶動在電商與流通行業、通信高科技行業、汽車行業、工業製造行業的物流收入按年增長達20%及以上。除了國內，國外業務也見遍地開花，協同客戶出海打造業務增長新引擎，多項業務場景中實現從0到1到N的國際供應鏈專案突破，2024年累計中標100多個海外供應鏈項目，同時《財富》中國500強企業中有超過45%企業使用順豐國際產品及服務。筆者留意策略奏效故然重要，科技賦能亦功不可沒。

集團通過AGV、無人車、輔助智駕、自動化立體庫等無人化技術應用，全面提升營運效率。此外，在收轉運派各環節廣泛運用RPA技術，輔助自動生成各類數據報表與分析報告，監控各環節流程與自動預警等，全面優化業務流程，提升網絡效率。

自研打造了「物流決策大模型」與「大語言模型」

2024年集團在物流科技領域獲得多項國際獎項與國家級案例認證，併入圍2025年弗蘭茲‧厄德曼獎 (Franz Edelman Award，全球運籌與管理科學屆最高獎項) 的全球總決賽，成為該年度唯一入圍決賽的中國代表，證明集團科技水準獲國際高度肯定。集團亦自研打造了順豐「物流決策大模型」與「大語言模型」，目前已廣泛應用於高端製造、美妝、汽配、家電及消費品等眾多行業，成功積累了近百個行業頭部客戶案例，並為數十個領域的4,000餘家行業客戶深度賦能，助力業務拓展並增強客戶黏性。

集團亦讓市場體現前瞻性強，現已公佈《未來五年 (2024至2028) 股東回報規劃》，在2023年基礎上，於2024至2028年度現金分紅比例穩步提高，意味著股份的投資價值持續提升。自去年11月27日在港上市以來，H股較A股折讓幅度持續收窄，配合2024年財務上錄得佳績，並於以上分析不難看出集團經營優勢絕對具條件進一步擴大，縱然今年3月已創新高41.20港元，仍可憧憬今年股價上揚潛力依然充裕，未來12個月目標價預測均值不少於53.50元，較3月28日收報37.10元，高出超過44%。順豐控股以穩健業績，龐大市場份額和廣闊全球網路，吸引眾多外資目光，彰顯其在國際資本市場的強勁魅力。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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