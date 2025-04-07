關稅戰｜大行料中國將加快推寬鬆財政措施　瑞銀料短期內減息降準

美國總統特朗普上周宣佈對大多數美國交易夥伴徵收10%的基準關稅，對29個國家或者地區徵收更高的對等關稅，包括對中國加徵34%關稅。中國其後也出招，對美國進口商品徵收34%關稅。大行陸續發佈相關分析報告，當中高盛料關稅將拖累內地今年經濟增長至少0.7個百分點，另預期中國將加快財政寬鬆措施，以抵消關稅影響。



特朗普上周宣布對等關稅，大行陸續發佈分析報告，當中高盛料關稅將拖累內地今年經濟增長至少0.7個百分點，另預期中國將加快財政寬鬆措施以抵消關稅影響。（reuters）

高盛下調MSCI中國指數及滬深300指數目標價

高盛維持內地今年經濟增長預測4.5%不變，由於預期首季經濟增長將勝預期，但調低盈利預測由9%，減至7%。另外，高盛日前已將MSCI中國指數及滬深300指數12個月目標價，分別下調至81點和4500點，較2月中、即不足7星期前上調時的目標價低4.7%和4.2%。

瑞銀投資銀行研究部全球關稅模型估計，可能拖累全球經濟增長放緩50至100個基點。由於關稅稅率更高、對美出口敞口更高，亞洲可能受到更大拖累。即使沒有金融市場波動或情緒波動，泰國/新加坡經濟增長的拖累可能最大（100至120個基點），其次是馬來西亞（60至80個基點），之後是印尼和菲律賓（30個基點）。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

瑞銀維持中國今年GDP增長4%預測

至於中國，瑞銀估算在今次「對等關稅」加徵生效後，美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右。這可能會拖累中國2025年出口增速5個百分點，拖累中國GDP增速1.5個百分點左右。

如果關稅持續存在，泰國央行可能在2025年降息3次，瑞銀也預計新加坡金融管理局將在 4 月將新元名義有效匯率（S$NEER）斜率降至每年0%，比平時調整幅度更大。

瑞銀認為中國政府將採取有針對性的反制措施，目前已宣佈對自美國進口商品加徵34%的反制關稅；而外部衝擊超預期可能意味著未來兩個季度中國需要進一步大幅加碼政策支持力度。

瑞銀認為今年的廣義財政擴張力度可能需要在目前已宣佈政策支持的基礎上再提升1％至1.5個百分點（佔GDP比重）， 以助全年GDP增速穩定在4%左右。此外， 4至5月央行或啟動降息降准，預計年內政策利率或至少下調30至40個基點。