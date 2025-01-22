被金融業「耽誤」的歌唱家　譚新強大玩粵曲mix義大利歌劇

香港金融業界臥虎藏龍，正如中環資產行政總裁兼投資總監譚新強，原來出身於粵曲世家，祖父金山耀是粵劇正印男花旦，雖然譚新強未見過祖父一面，他也未有繼承祖業唱粵曲，更從事與粵劇毫無關係的金融業，但其實對於音樂的天份及喜歡一直存在。譚新強在13年前偶然看到一張海報，向粵曲星級表演家姚志明學粵曲，成為業餘愛好者，並會資助及親身參與公開表演。



譚新強近日就與一班志同道合的朋友合作製作《蔽月無眠》（英文名：Sleepless Moon）, 是目前全球首套將中國戲曲和西方歌劇融合的舞台劇。（顧慧宇攝）

籲發展文化藝術「好過搞盛事經濟搞幾場峰會」

譚新強在接受《香港01》訪問時，對於港股前景，他未有多言，在他看來，其實香港的文化藝術事業更值得投資，而港府也應該加大支持，包括可以有更多配套的場地，相信能夠帶動訪港人流及消費，有利整體香港經濟，對香港的形象相信也有正面作用，「一定好過搞盛事經濟搞幾場峰會」。而事實上，香港本身有不少藝術家包括粵曲表演及音樂家等，都是國際一線級別的。

譚新強近日就與一班志同道合的朋友合作製作《蔽月無眠》（英文名：Sleepless Moon）, 是目前全球首套將中國戲曲和西方歌劇融合的舞台劇，以《帝女花》及《Turandot》(杜蘭朵)為本，再加上香港作曲家及女高音家周曉晴的原創歌曲。第一幕表演近日已在香港文化中心舉行的香港管弦樂團籌款音樂會中公演，而全劇仍在創作過程中，目標為今年內完成。

譚新強表示，港府也應該加大支持香港文化藝術發展，相信能夠帶動訪港人流及消費，對香港的形象相信也有正面作用，「一定好過搞盛事經濟搞幾場峰會」。（資料圖片）

出身粵曲世家祖父為正印男花旦

香港作為中西文化融合之地，譚新強認為，香港在發展文化藝術方面其實也具備獨特的優勢，例如《蔽月無眠》，能夠融合粵曲及西方歌劇等中西表演藝術，就「只會發生在香港」。

「如果今日個市（港股）升咗成千點，我都唔會得閒同你傾（藝術）」。對於相關的藝術投資回報，譚新強就笑著回應稱，做藝術工作「容易搞過高科技搞晶片」。他認為，中國是製造業強國，但在推動發展「虛擬經濟」方面則偏弱，包括傳統文化及金融業等，會難以去支持其目前其想要大力發展的人工智能等產業。