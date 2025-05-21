拆息大幅回落　上車客936萬買朗城滙3房套　上手蝕幅夠買嘉湖兩房

二手市場疲弱，有半新盤需大幅蝕讓離場。當中元朗朗城滙有三房套以936萬元蝕沽，上手5年帳面輸逾三球半，夠買一個嘉湖山莊兩房。至於，新買家因見拆息大幅回落，市場氣氛回暖，決定租轉為買。



中原地產分行經理林頌宜表示，是次成交為元朗朗城滙2座高層B室，實用面積747平方呎，屬三房套間隔，望開揚景。原業主最初以990萬元叫價放盤，最終單位減價54萬元至936萬元沽出，呎價12,530元。

元朗朗城滙。

見拆息大幅回落 租轉買入市

至於，新買家為上車客，租樓已一段時間。因見最近拆息大幅回落、整體樓市氣氛回暖，市場預計今年將再減息，以及目前樓價已回落至低位，認為買樓較租樓划算遂決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為938萬元，而恒生估價則為940萬元。

5年輸逾三球半 夠買一個嘉湖山莊兩房

據知，原業主於2020年12月以1,296.79萬元一手買入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓360.8萬元，單位期內貶值近28%。參考最新一伙嘉湖山莊樂湖居實用面積448平方呎的兩房單位，新近365萬元沽出，即今次蝕幅夠買一個嘉湖山莊兩房。