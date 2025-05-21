西沙第1B期SIERRA SEA周六再賣216伙　料拆息下降投資者比例上升

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA 落實本周六（24日）再展開銷售241伙，當中價單佔216伙，折實平均呎價12,055元，另招標25伙。項目將於明日（22日）截飛。



新地代理執行董事陳漢麟表示，星期六為最後一輪銷售日，有見同業拆息下降，預期投資者比例會上升，對銷情非常有信心。

近期項目的客源分布中兩成為港島及九龍區的客人，另外八成為新界區客人，其中沙田、西貢及大埔區佔六成。投資客約佔三成，大部分為長線收租客。

周六價單銷售216伙 入場費325.9萬

項目周四晚上8時截票，周六早上10時正式開售，當中價單銷售216伙，當中戶型涵蓋一至三房，當中18伙一房、164伙兩房，以及34伙三房，實用面積302至807平方呎，折實價由325.9萬至1,102.2萬元，折實呎價9,951至13,761元。

共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積約650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。