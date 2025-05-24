同程旅行AI賦能增變現能力　DeepTrip優化服務升客戶黏性｜聶振邦

五一剛過，暑假臨近，為旅遊旺季，中港居民每年出遊一兩次，幾乎成為生活日常。旅遊股同程旅行 (0780) 剛公佈2025年首季業績，亮眼表現印證此看法。2025年首季收入按年升13.2%至43.77億元（人民幣‧下同），經調整EBITDA大增41.3%至11.59億元，經調整溢利淨額達7.88億元。年服務人次突破19.6億，年付費用戶（APU）和平均月付費用戶（MPU）規模攀升至2.47億及2,650萬人，兩項運營指標均創新高，平台規模效應持續釋放。



交通票務收入破20億關 住宿業務上演創新突圍戰

交通板塊收入按年增長15.2%至20億元，跑贏行業增速。皆因「全場景出行覆蓋」策略奏效：除機票、高鐵等核心品類外，跨城巴士及地鐵票務等長尾服務貢獻增量。技術層面，算法驅動的「慧行系統」優化票務組合推薦，有效提升用戶停留時長及複購率。值得關注增值服務收入佔比持續擴大，或成未來毛利提升關鍵引擎。首季住宿業務收入達成11.9億元，實現23.3%同比增長。戰術組合值得深究：一方面依托交通業務19.6億年服務人次的龐大基數，實施精準交叉導流；另一方面緊扣演唱會、體育賽事等新興住宿場景，捕捉新增長機遇。

上月復活節假期，大批市民經港珠澳大橋口岸出境，前往澳門和粵西的珠海和中山等地。（黃浩謙攝）

用戶基礎持續擴張 強化高級會員留存率

同程旅行持續拓展用戶基礎，積極探索多元流量渠道挖掘流量增長潛力，並著重提升運營效率與流量轉化率。在與騰訊穩定合作基礎上，微信生態系統仍是主要流量來源之一。

為提升用戶價值，專注於培養平台的長期用戶忠誠度，並進一步升級忠誠度計劃，強化高級會員吸引與留存。高級會員可享多項專屬權益，如免費接送機、VIP休息室及醫療援助服務等。此外，黑鯨會員計劃積極拓展「體驗型消費」場景，涵蓋短途遊、春遊等多元旅遊活動，進一步增強會員黏性，黑鯨會員累計人數再創第一季度新高。

酒店管理與PMS業務表現亮眼 戰略性收購強化品牌矩陣

其他業務收入增長20.0%，達6.03億元，主要得益於酒店管理業務與PMS (酒店管理系統) 業務的強勁表現。作為在旅遊產業鏈中持續推進的輕資產戰略，酒店管理業務在首季進一步擴大中國的地理覆蓋範圍，並鞏固其市場領先地位。

另於2025年4月17日，同程旅行宣佈計劃收購萬達酒店管理100%股權。萬達酒店管理同樣採用輕資產模式，專注中高端酒店運營管理、設計與建設管理服務。此次收購預期將實現戰略性整合，顯著豐富同程的品牌矩陣，並引入高端酒店運營的寶貴人才與專業能力，進一步強化在酒店管理領域的競爭優勢。

北京首都機場。（視覺中國）

DeepTrip初步落地 生成式AI重塑旅遊比價與服務模式

2025年3月底，同程旅行升級了自研的大語言模型「程心」，並正式推出旅遊AI代理人 DeepTrip。該AI融合了DeepSeek的推理能力與同程在線旅遊平台的深厚供應鏈資源，能夠協助用戶規劃複雜行程並直接完成預訂，實現從「諮詢到交易」無縫閉環。

未來，DeepTrip將被廣泛整合至各類預訂場景中，進一步強化交叉銷售策略效果。同時，為提升內部效率，同程已為員工部署多種生成式AI工具。在編碼層面生成式AI顯著降低開發人力成本，提升開發效率；在客服層面能夠更準確、高效地回應用戶需求。目前，生成式AI已處理大部分與住宿預訂相關的線上查詢，未來將擴展應用至更多場景，持續優化用戶體驗與運營效率。

AI驅動閉環初具規模 精細化運營助力價值釋放

隨著AI技術深度應用與高端酒店資產戰略整合初見成效，同程旅行已逐步構建以「交通+住宿+會員+產業鏈」為核心的數字化生態閉環。預計未來在生成式AI持續滲透至客服、行銷、自動化運營等多個環節下，平台將實現更高效率用戶轉化與價值變現。

技術紅利疊加資產整合效應，有望推動同程旅行邁入盈利質量與用戶價值雙重提升的新階段，並在智能化競賽中鞏固領先優勢。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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