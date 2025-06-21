「低處未算低」有陰陽燭形態根據　真假反彈可這樣衡量｜聶振邦

繼「高位三線反擊」後，今日探討其倒掛形態，名為「低位三線反擊」，在此不厭其煩再作強調，現在分享的是陰陽燭的「整固形態」系列，絕非在看「反轉形態」。故此形態名稱中雖見「低位」二字，卻並無預示股指或個股將要從低位回升之意，所以不要視之為利好形態。對於上回和今次探討的兩種形態，理解為「高處未算高；低處未算低」更為貼切，股指或個股整固後傾向延續之前走勢。現先看形態結構，若大家有留意上回的「高位三線反擊」，是三枝陽燭出現後，緊接見一枝長陰燭。



結構內含三飛烏鴉反轉

而四枝陰陽燭出現位置亦見講究，三枝陽燭的燭身長度相若，燭身均見部分重叠，並且是一枝高於上一枝，像「反轉形態」的「三白兵」。至於第四枝陰燭，典型會見高開，並且燭身全然覆蓋第二和第三枝陽燭的燭身，以及部分或全部首枝陽燭的燭身。論到「低位三線反擊」為「高位三線反擊」的倒掛形態，所以「低位三線反擊」由三枝陰燭和一枝陽燭組成。三枝陰燭的「燭身長度相若」，燭身均見部分重叠，位置是一枝低於上一枝，像「反轉形態」的「三飛烏鴉」。

買方反攻卻是強弩之末

第四枝為長陽燭（大陽燭、下影陽燭和上下影陽燭），典型會見低開，並且燭身全然覆蓋第二和第三枝陰燭的燭身，以及部分或全部首枝陰燭的燭身。從這形態首先見三枝陰燭，並見低走，反映當時股指或個股走勢偏淡。緊接見長陽燭，證明賣方雖佔優，買方仍嘗試猛烈反攻，但跟「高位三線反擊」一樣，反攻一方為「強弩之末」，代表賣方依然掌握主導權，所以買方見強勢反撲為賣方稍作「休息」使然，當整固完畢，股指或個股仍會維持早前跌勢，所以理解為「低處未算低」。

成交量衡量有否見乾升

另想指出「低位三線反擊」形態出現，意味著買方反擊失敗，所以股指或個股不僅是延續早前跌勢，而是由於買方經已無力抵抗，因此跌勢較整固前為急，可理解為當「低位三線反擊」出現，雖是整固形態，卻有後市利淡較強烈的訊息輸出。當投資者見到像「三飛烏鴉」的形態出現時，本身在「反轉形態」已為利淡定性。另外要是緊接見長陽燭，也不應先入為主解讀為低位反彈，相對股指或個股，以當時的成交金額或成交量衡量有否見「乾升」較合宜。

買方反擊能否成功，明顯與買方動力關係密切，若見成交金額或成交量較前陰燭的多出一倍或以上，才視為有力反彈訊號出現。不然成交金額或成交量較前陰燭的相若或僅見略多，賣方「休息」後必然有力壓過買方攻勢，確認「低位三線反擊」形態出現，已持貨投資者及早部署離場為佳。綜合以上分析，「低位三線反擊」為「高位三線反擊」的倒掛形態，體現於三方面，其一是定性上，為整固後傾向利好及利淡之別；其二是形態結構上，分別是三陽一陰及三陰一陽；其三是出現位置，前者見於股指或個股上揚一段日子後，後者則見於下跌後。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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