內地新能源重卡銷量增　料成中國重汽股價動能｜伍禮賢

中國重汽（3808）作為內地商用車行業的龍頭企業，憑藉其在新能源重卡市場的卓越表現及國際市場的深耕佈局，近期股價創下近三個月新高。筆者看好公司作為市佔率領先企業，將充分受益於新能源重卡行業的快速增長，以及全球化戰略的成功推進。



首5月累計銷量按年增近2%

目前內地新能源重卡行業銷量正處於高速增長階段。重卡市場2025年首5個月累計銷量達44.1萬輛，按年增長1.9%。單計5月份，重卡市場銷售88,769輛，按年增長13.6%。期間新能源重卡市場共銷售1.51萬輛，按年增長1.9倍，其中充電重卡銷量達1.01萬輛，雖按月微跌6%，但按年增長2.6倍，實現連續17個月增長翻倍。

從行業企業表現來看，整體銷量保持穩定增長，前十大企業中有七家實現正增長。其中市佔率約28%的中國重汽，5月份銷量按年激增3.5倍至24,553輛，首5個月累計重卡銷量逾12.4萬輛，主要得益於豪沃和汕德卡品牌的強勁市場表現。公司2025年整車銷售目標定為45萬輛，較2024年增長20%，顯示管理層對未來發展的強大信心。

電池巨企寧德時代在福建的一家工廠。（Reuters）

公司與寧德時代（3750）等行業巨頭合作，推出標準化電池車型，並在電動重卡領域取得顯著成效，凸顯其在新能源車型上的技術與市場競爭力。

此外，公司海外市場佈局成效顯著。多年來深耕國際市場，建立領先同業的精準行銷網絡，不僅重卡出口銷量屢創新高，市場佔有率更穩居內地重卡行業首位。根據數據，2024年公司出口重卡13.4萬輛，同比增長3.1%，佔全年重卡銷量一半以上，同時佔內地重卡出口近半，連續20年位居行業出口第一。在澳大利亞、沙特等高端市場的銷量增長尤為亮眼。

筆者認為，這一成績在2024年全球需求疲軟，及歐洲車廠銷量下滑的背景下更顯難得，充分反映公司業務策略的成功，及產品品質獲得國際客戶的高度認可。

筆者看好中國重汽憑藉其在新能源重卡市場的領先優勢、國際市場的穩固根基，以及新能源重卡銷量的持續強勁表現，預期公司將展現強大的增長前景，2025年銷量有望繼續向好，推動股價進一步上行。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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