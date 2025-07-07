內地政策利好保險股　新華保險不妨留意｜伍禮賢

港股未見「五窮六絕」的傳統市況，雖然期內重磅科技股略為「啞火」，不過內銀內險持續發力，多隻相關藍籌股在上半年跑贏大市，尤以中國人壽（2628）、工商銀行（1398）及建設銀行（0939）等表現較突出。藍籌股以外，中國人保（1339）期內持續創上市新高，新華保險（1336）亦見逾7年高位。



從行業大環境來看，內地政策近年持續利好內險公司，提供了更好的發展機遇。國家金融監管總局近月進一步擴大保險資金長期投資改革試點範圍，此舉不僅可以活躍資本市場，且擁有龐大的資產管理規模的險資，畢竟隨著內地經濟逐步復甦，公司更能從相關投資機會中獲益，提升回報，進一步推動股價上漲。

多項政策有利內險發展

另外中國保險業協會發布《保險機構適老服務規範》，加快推動服務標準在保險行業中的落地和應用。加上人行前期宣佈的降准降息在內的10項貨幣政策，而降准降息、穩股市、穩地產對保險業屬於利好訊號。

事實上，目前大型上市內險的權益投資比例仍較監管上限具一定空間，早前監管上調險資的權益資產配置比例上限後，險企權益投資比例提升，中長期提升有望提升險企資產收益率。一線內險的權益投資體系有更好的優勢，相信應對市場風險能力較佳。

今年首5個月，內地保險行業保費收入按年升近3.8%至3.06萬億元（人民幣 下同），人身險保費收入持續回暖，當中新華保險期內累計原保險保費收入逾990億元，較去年增加26%，反映公司近年在推動產品轉型升級上的成功。

新華保險首季純利按年增19%。﹙視覺中國﹚

新華保險首季多賺19%

不妨可留意新華保險。公司首季純利已經按年增19%，增速在同業中表現較好，當中新業務價值按年升67.9%創歷史新高，期內年化總投資收益率為5.7%，去年同期僅為3.2%，帶動了公司在盈利能力上顯著提升。

筆者認為在國策加持下，相信會繼續帶動公司中長期的業績表現，加上其壽險業務結構和業務持續優化，有利保費收入繼續上升，帶來更好的現金流，加上投資市場表現續好，其上半年業績可望得到明顯提升。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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