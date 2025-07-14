美股｜道指收市升88點　納指再創新高紀錄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將對歐盟和墨西哥加徵30%關稅，但投資者更關注貿易談判進展，以及美國翌日公布的消費者物價指數（CPI）。美股周一（7月14日）早段偏軟，但至收市小幅上揚，其中納指再創收市新高紀錄。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月15日

【04:25】Tesla升1.1% 美光科技挫近半成

道指收市報44,459.65點，升88.14點或0.20%；納指收報20,640.33點，升54.80點或0.27%；標普500指數收報6,268.56點，升8.81點或0.147%。

重磅科技股表現不一。Tesla升1.10%，每股收報316.97美元；蘋果則跌1.20%、Nvidia跌0.52%。

其他股票方面，美光科技（Micron Technology）跌4.75%。比特幣 (Bitcoin) 首次突破 12 萬美元後，加密貨幣股小幅上漲，Coinbase Global漲1.80%、MicroStrategy升3.78%。

【04:05】中概股指數收漲0.73% 蔚來汽車升7%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.73%。其中，阿里巴巴升1.41%，蔚來汽車漲7.05%。

【04:00】恒指夜期收報23,863點 高水61點

恒指夜市期指收報24,264點，升79點，較恒指收市24,203點，高水61點，成交7,779張。

圖為美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

本港時間7月14日

【22:49】美光科技跌5%

道指最新報44,312點，跌59點或0.13%；納指最新報20,585點，升0點或0.00%；標普500指數報6,249點，跌10點或0.17%。其中，晶片股承壓，美光科技（Micron Technology）跌4.98%，Nvidia跌0.61%。

其他股票方面，Tesla最多曾漲逾2%，此前該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）排除了與xAI合併的可能性。Tesla股價目前升幅收窄至0.41%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

【22:43】油價跌逾0.2% Bitcoin價格升穿12萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶68.18美元，跌0.27美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報70.22美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報120,759.64美元、24小時內升逾1.8%。