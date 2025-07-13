日本龍婆預言部份成真？命理師揭2大危機將浮現　股市過熱藏危機

「日本龍婆」漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言，日本7/5地震，海嘯衝擊台灣將受嚴重打擊。7/5世界末日未成真，但龍樹諒「預言方位」竟一語成讖，讓台灣命理師高輔進斷言，台灣2事要小心，逆天命恐遭殃。



漫畫家龍樹諒預言，日本7/5地震，將掀起海嘯影響各國，台灣將受嚴重打擊。7/5世界末日傳言傳得沸沸揚揚，但當天並無事件發生，被戲稱是預言失敗。

龍樹諒預知夢提及會發生大海嘯。（截圖）

沒想到，其實預言算中了！高輔進在臉書指出，7月5日末日預言隔天，立馬形成颱風，而且這颱風出現的相當弔詭：

「形成的地點，幾乎與龍樹諒5日末日預言方位：東、西方重疊。」



高輔進坦言：

「意指，颱風是在清除負能量；如果，有逆天而行之舉，小心，恐會開始翻轉，並要遭殃的概念！如此就要注意，台灣的大罷免，是否師出有名。」



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台灣2件事要注意了！高輔進分析，除了台灣大罷免，還有股市問題，是否有過熱、游資是否氾濫之虞：「如果，持續堅持己見、一意孤行，當心『被換人』，嚴重則注意人身安全，或是倒退30年」；另外，還得小心美國關稅返噬，以及歐洲、中東、南亞等多處的戰爭等。

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