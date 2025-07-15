美股｜道指低收436點　納指再破頂　Nvidia飆4%創新高　阿里漲8%

美國6月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，略高於市場預期；按月增長0.3%，為1月以來最大漲幅。道指周二（7月15日）下跌，最多曾挫457點，至收市仍跌436點。納指則受Nvidia帶動上揚，日內曾漲最多195點，與標指同創盤中新高。納指至收市僅漲0.18%，仍在5個交易日內第四次破頂，也是自6月27日以來第八次創下收市新高。



其中，Nvidia宣布將恢復向中國銷售其H20晶片，推動股價最多曾升5%，至收市仍漲4.04%、每股收報170.70美元，為收市新高紀錄。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【04:25】AMD及超微電腦升逾6%

道指收市報44,023.29點，跌436.36點或0.98%；納指收報20,677.80點，升37.47點或0.18%；標普500指數收報6,243.76點，跌24.80點或0.40%。

受Nvidia消息提振，其他晶片製造商也造好，其中AMD升6.41%；AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）漲6.94%。

重磅科技股方面，蘋果漲0.22%、Amazon升0.30%、微軟漲0.60%；Tesla則跌1.93%。

銀行股波動。摩根大通（JPMorgan Chase）雖上調2025年淨利息收入預期，但股價仍跌0.74%；富國銀行（Wells Fargo）雖然利潤上升，但股價跌 5.48%。花旗集團（Citigroup）因第二季利潤樂觀，股價逆勢上漲3.68%。

【04:05】中概股指數收漲2.76%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.76%。其中，阿里巴巴升8.06%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

【03:51】美元指數上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.61，升0.55%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.86，升0.77%。

【03:45】國際油價約跌0.7% 現貨金價下滑

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報66.52美元，跌0.46美元或0.69%。倫敦布蘭特期油收報68.71美元，跌0.50美元或0.72%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,329.51美元，跌14.01美元或0.42%。

【03:30】恒指夜期收報24,622點 高水32點

恒指夜市期指收報24,622點，升94點，較恒指收市24,590點，高水32點，成交15,766張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間7月15日

【22:47】美CPI按年增長2.7% 高於預期

道指最新報44,245點，跌214點或0.48%；納指最新報20,780點，升139點或0.68%；標普500指數報6,274點，升5點或0.09%。 其中，Nvidia最新升4.82%。

數據方面，美國6月消費物價指數（CPI）按月升0.3%，符合預期；按年升2.7%，略高於預期的2.6%，前值為升2.4%。期內核心CPI按月升0.2%，低於預期的0.3%；按年增幅2.9%，也低於預期的3%，前值為增長2.8%。

【22:44】油價跌逾0.2% Bitcoin價格回落

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶66.70美元，跌0.42美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報69.07美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報116,975.17美元、24小時內跌逾3%。