「頭肩底」參考性魅力可在　一文看清箇中因由｜聶振邦

上回文末已跟大家表示，「圖表形態」要探討的「打頭陣」反轉形態，為市場較常提及之一的「頭肩底」。「圖表形態」主要由股指或個股的收市位組成，「頭肩底」亦不例外，基本形態涵蓋七個交易日的收市位，基於包含的價格或成交量訊息越多，後市的啟示性越強，所以「頭肩底」較受市場關注，是具備較強啟示性使然。此乃「利好」形態，出現後預示不久股指或個股將重拾升軌。因這是利好反轉形態，意味著形態出現前股指或個股經已下行一段日子，一般為兩周或以上。



從形態結構瞭解名稱由來

至於形態特徵，名稱為肩、底配搭，所以形態上有三個明顯底部，中間的底較左和右的都較低，成「倒山」形。左右兩肩之間有兩個尖峰，連成一線會稱作「頸線」。中間的底之左邊走勢為反覆向下，右邊為反覆向上，當第七日股指或個股上揚，右肩會形成，屆時關注當日收市位是否在「頸線」之上。倘若成事，「頭肩底」不但成形，並因突破頸線確立有力上揚。而頸線與中間的底之距離，作為股指或個股的「潛在升幅」預算，這亦是「圖表形態」眾多利好反轉形態，「頭肩底」較具參考性原因。

頸線成潛在升幅重要參考

例如某股形成的「頭肩底」，左右兩肩之間的兩個尖峰同是7.00元為例，「頸線」位置便是7.00元，倘若中間的底為5.00元，計出差距為2.00元，視為「潛在升幅」預算，相對「頸線」位置，股份的目標價為9.00元。由於要見收市位上破頸線後，升勢才能確立，因此收市價必須高於7.00元，傾向不少於7.50元。要是收市位為7.70元，較頸線高出一成，又考慮到形成右肩的收市位在頸線以下，意味著單日升幅超過一成，有意進場的投資者較易卻步；不過有了「潛在升幅」產生的目標價參考，看法應會不同。

七天構成頭肩底基本形態

目標價9.00元相對7.70元之預期賬面回報率接近17.00%，而上破頸線收市後，「頸線」位置由阻力位變為支持位，要是真的由7.70元回落至7.00元，跌幅為9.09%，賬面回報率接近17.00%相距多出近一倍，反映進場依然具值博率，投資者進場機會大。當然，七天構成的「頭肩底」是基本形態，較常見是超過七天，甚至是十天或以上才能構成。不妨參考中電控股（0002）的案例，2023年8月1日收報63.95元（暫為2023年最高收市位）後回落，至8月23日收報58.45元後回升（跌勢維持超過三周，多於兩周的下行一段日子門檻），形成「左肩」，踏入9月後股價再度偏軟，至10月4日收報55.75元。

自2023年10月5日起股價漸見回升，所以「底部」亦於10月4日已形成，反覆向上至11月23日收報61.45元再度回軟，至12月5日收報59.00元後回升，形成「右肩」。兩肩之間的兩個尖峰見於8月31日和11月23日分別收報61.50和61.45元，「頸線」位置視為在61.45元，較10月4日收報55.75元，計出潛在升幅為5.70元，得出目標價為67.15元 (61.45 + 5.70)。隨著12月12日收報61.45元升至頸線，「頭肩底」用上接近四個半月才形成。截至12月15日收報63.60元，代表相對67.15元預期仍有上升空間；但因相距不足5.60%，除非認為持有公用股期望穩定地中長線收取股息，否則當時不宜進場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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