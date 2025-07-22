長和賣碼頭｜彭博﹕中遠擬加入買家財團　冀擁否決權

李嘉誠家族旗下上市公司長和 （0001） ，在今年3月時公布向由貝萊德及意大利Aponte家族旗下TiL，出售巴拿馬運河兩側港口在內的海外碼頭業務。買賣雙方的獨立談判期將於7月27日屆滿，此前傳出中遠海運集團（COSCO）正洽談加入收購。《彭博》引述消息人士指，中遠海運集團準備加買家財團，並要求在財團中扮演重要角色，擁有否決權或同等權力，以確保中國批准今次交易。



報道引述消息人士指出，中遠海運集團認為擁有否決權力或同等權力，可以阻止任何可能損害中國利益的決定。

據指，長和、貝萊德及大利Aponte家族控制的地中海航運（MSC）已同意中遠海運集團可對營運擁有全面信息訪問權限。但對於中遠海運集團在財團中的權力仍在談判中，尚未做出最終決定。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

獨立談判期下周日屆滿

中遠海運認為擁有否決權力將能阻止任何潛在損害中國利益的決定，目前長和以及相關財團已同意中遠海運可擁有與營運有關的全面資訊獲取權，但有關中遠海運其他權力的談判仍在進行，尚未做出最終決定。

報道指，長和與財團之間的獨家談判期限或於7月27日到期，消息指，中遠海運在財團中的角色細節可能在9月底前得到確定。

中遠海運、長和MSC未有回應報道。貝萊德則不予置評。