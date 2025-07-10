長和賣碼頭｜據報交易影響李澤楷旗下富衛　拓展內地市場

李澤楷旗下富衛集團 （1828） 已在本周上市，不過《彭博》引述知情人士報道，長和（0001）宣布出售包括巴拿馬運河兩端等海外港口後，李澤楷將保險業務拓展至中國內地的談判陷入停滯。



報道知情人士稱，當長和在今年3月初宣布出售港口交易時，李澤楷正就簽署一項協議進行深入談判，該協議本可使李澤楷的公司在中國獲得保險牌照。由於北京方面反對巴拿馬港口交易而帶來不確定性，相關談判此後暫停。

知情人士拒絕透露李澤楷是與哪家公司接觸，也不清楚談判陷入僵局的具體原因。

報道又指出，收購或與內地保險公司合作將可使富衛進入利潤豐厚的內地市場，而這也是富衛多年來一直關注的地方。

此外另據知情人士表示，內地和香港當局均知悉李澤楷未參與港口交易，且公司獨立於該交易之外。