長和賣碼頭｜據報交易影響李澤楷旗下富衛 拓展內地市場
撰文：張偉倫
出版：更新：
李澤楷旗下富衛集團 （1828） 已在本周上市，不過《彭博》引述知情人士報道，長和（0001）宣布出售包括巴拿馬運河兩端等海外港口後，李澤楷將保險業務拓展至中國內地的談判陷入停滯。
報道知情人士稱，當長和在今年3月初宣布出售港口交易時，李澤楷正就簽署一項協議進行深入談判，該協議本可使李澤楷的公司在中國獲得保險牌照。由於北京方面反對巴拿馬港口交易而帶來不確定性，相關談判此後暫停。
知情人士拒絕透露李澤楷是與哪家公司接觸，也不清楚談判陷入僵局的具體原因。
報道又指出，收購或與內地保險公司合作將可使富衛進入利潤豐厚的內地市場，而這也是富衛多年來一直關注的地方。
此外另據知情人士表示，內地和香港當局均知悉李澤楷未參與港口交易，且公司獨立於該交易之外。
李澤楷出席「親生仔」上市儀式 富衛首掛高收 每手賬賺40元富衛集團一手中籤率20% 暗盤收跌逾3%｜新股IPO富衛已截飛 市場消息指獲6.2萬人申請 公開發售錄超購37倍長和賣碼頭｜彭博︰中資企業與買家磋商 加入財團參與交易長和賣碼頭｜巴拿馬運河主管稱 交易恐威脅中立原則長和賣碼頭｜陳帆：落美國手波及14億人福祉 交易要偏重國家利益長和賣碼頭｜李家超：一個人獲家人支持做事後 回家破壞不合邏輯長和賣碼頭｜貝萊德及MSC等買家財團代表 據報與內地市監局會面長和賣碼頭｜陳美寶籲業界保持信心 免因短期地緣政治壓力作決定