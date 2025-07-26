頭肩組合參考性強　「頭肩頂」潛在虧損要留神｜聶振邦

承接上回，我們今日繼續探討「圖表形態」的頭肩組合，看了「頭肩底」，現看其倒掛形態，名為「頭肩頂」。經過上次「頭肩底」的解說，相信大家亦容易理解「頭肩頂」。「頭肩底」的形態表述是「倒山」形，所以「頭肩頂」作為其倒掛形態，形態表述是「山」形，就是見三個尖峰，但左、右兩峰的高度，不及中間的尖峰，故此中間的尖峰視為「頭」，左、右兩峰則視為「肩」。從形態名為「頭肩頂」，不難想象出現的位置，會是股指或個股經已上揚一段日子後。



頭肩頂基本形態拆解

一般為兩周或以上，升勢近尾聲，股指或個股走勢形成「轉角」要往下走，於是出現該走勢的頂部，所以當看到「頭肩頂」，有著股指或個股「見頂」回落的意思，屬於利淡形態。與「頭肩底」相同，基本形態涵蓋七個交易日的收市位，由於此形態有著較其他圖表形態更多的價格資訊，因此具備較強對後市的啟示性。頭肩組合的形態，除了頭、肩之外，「頸線」也是另一特點，左肩與頭之間見一倒掛尖峰，頭與右肩之間也是如此，將兩個倒掛尖峰連成一線，就是「頭肩頂」的「頸線」。

善用頸線計潛在跌幅

「頸線」在此形態有兩個作用，其一是判斷股指或個股的跌勢是否形成，當右肩出現後，股指或個股還要下行直至跌破頸線，方能確立跌勢經已形成。其二是作為「潛在跌幅」的預算參考，是指「頸線」與此形態的「頭」產生的距離。我們可以參考阿里影業(1060），自2023年6月23日低見0.410元後便見高走，至8月29日高見0.570元後出現調整，走勢歷時超過兩個月，早已乎合上揚標準為兩周或以上。股價於0.500元水平有支持，自9月14日開始回順，並於9月29日高見0.630元，才再度回落。

實例分析如何劃頸線

之後又是在0.500元水平有支持，並於2023年11月1日起回升，繼而在11月9日高見0.600元後回軟。有了上述一連串股價訊息，於8月29日、9月29日和11月9日分別高見0.570、0.630和0.600元，形成頭肩組合，當時見「頭肩頂」。至於9月上旬和10月下旬同見支持位在0.500元水平，可劃出水平線，就是今次形態的「頸線」。兩肩分別見於8月29日和11月9日，期內收市位都在0.500元或以上，所以必須見股價收低於此價，就是跌破頸線，方能確認跌勢已成。於12月5日才見首度收低於此價，報0.495元，已是於「右肩」出現後接近的日子。

確立跌勢後，可看「潛在跌幅」預算，按著2023年9月29日高見0.630元與0.500元的差距，為0.130元，以0.500元減之，得出0.370元。自12月5日至年底，於12月19、22和27日均低見0.445元，高於0.370元。而於12月27至29日股價見三連升，不過仍不能對後市走勢鬆懈。由於早前以跌破頸線確認跌勢形成，故此只要股價未見重新收高於頸線，仍不能肯定跌勢經已結束。另外，觀乎股價介乎0.250至0.500元，每個價位為0.005元，所以從0.445元落到0.370元，只差十五個價位，少於廿格實則差距不大，但百分比差距卻近17.00%，是另一對後市走勢不能鬆懈原因。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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