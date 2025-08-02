環球新材國際　完成收購珠光顏料解決方案　助強化供應鏈｜聶振邦

踏入8月逐漸進入中期業績發佈高峰期，精明投資者會在業績公佈前提早部署，為要在股價上揚前買入具投資價值股份。觀乎7月25日起恒指漸見下行，更於7月最後兩日累跌逾750點，筆者留意全球表面性能材料領域龍頭企業環球新材國際（6616）股價連升五個月，終見近日跟隨恒指回落。集團早於去年7月宣佈向德國默克集團 (Merck) 收購全球珠光顏料解決方案、化妝品成份及其他工業功能性材料供應業務，作價6.65億歐元（折合約55.86億港元）。



全球表面性能材料領域龍頭地位

隨著公司於7月31日宣布重大收購項目完成交割，將為今年集團業績帶來貢獻。於去年第四季公佈收購進展後，市場關注度日增，截至7月22日高見5.97元，不足三個半月從低位累升近78.00%。

集團一躍成為全球表面性能材料領域龍頭企業，旗下擁有七色珠光、CQV及Susonity品牌，是全球唯一實現從原材料到高端珠光材料全產業鏈覆蓋的企業，大大強化公司的供應鏈及定價權。

推動材料科技發展重要隱形力量

環球新材國際將成為珠光顏料及人工合成雲母全球市佔率第一。珠光材料極廣，涵蓋工業塗料、塑膠、紡織及皮革、化妝品及汽車塗料等行業。不僅如此，這類材料近年來亦積極切入新興領域，如鋰電池、太陽能面板等新能源及高科技產業，展現強勁增長動能。從日常用品到尖端工藝，珠光材料均擔當著不可或缺的基石角色，推動材料科技的不斷進步。集團目前業務經已遍佈全球，產品銷往超過150個國家及地區，收購完成後有助完善環球佈局，劍指高端市場，有望提升產品附加價值及毛利率。據Frost Sullivan資料顯示，2023年全球珠光顏料市場空間為235億元(人民幣‧下同)，預計2030年達到440億元 。七年間市場規模增近九成，前景可冀。

中國行業最大規模跨國併購交易

事實上，自2021年7月16日上市以來，集團業績表現出眾有目共睹，2021財政年度起，連續四年收入增長，帶動收入於去年創出接近16.5億元新高；並且同年股東應佔溢利亦創新高，超過2.4億元，同比增近33.4%，遠高於上市以來複合增長率約14.3%，證明在收購完成前此股的投資價值經已甚佳。收購後則令集團前景更樂觀，此次具有里程碑意義的收購，是中國珠光材料產業迄今規模最大的跨國併購，不僅大幅提升了環球新材國際的發展前景，更標誌著集團強勢躋身全球表面性能材料競爭格局的核心舞台。公司除了大幅提升產品多樣化和服務，更代表業務伸延至高增值的汽車以及化妝品賽道，進一步提升集團投資價值。

環球新材國際亦不乏中外券商發研報點評，其中星展銀行（DBS）分析集團於2025財年預測市盈率僅15倍，較現約24倍，意味著該行看集團今年盈利增速不少於50.0%，遠高於去年接近33.4%。DBS對2026財年看法更樂觀，預測市盈率進一步降至13倍。相對目前美國特種化學品公司平均預測市盈率為24倍，較集團僅15倍高出六成，顯然股價遠落後於合理水平。DBS又指得益於環球新材國際及CQV通過上游整合及優化產品組合帶來的利潤率擴張，配合來自有機收入增長、產能與市場擴張，以及增值併購，股價具龐大上行潛力。另參考晨星研報予以此股4星評級（最高5星），合理值為6.74元，較股價現於5.00元水平，潛在升幅逾三成，不得不察。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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