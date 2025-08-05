施政報告｜證券界籲股票交易實施為一股一手　助提升市場深度

行政長官李家超將於今年9月發表新一份施政報告，並已親自落區進行諮詢。香港證券及期貨專業總會（下稱總會）亦就施政報告諮詢作出回應，以及提出多項建議，當中包括提出將股票每手買賣數目，改變為一股一手。



總會指出為鞏固香港國際金融中心地位以免被其他市場後來居上，更改港股交易單位，逐步下調印花稅或甚至取消印花稅都應在考慮之列。簡化交易模式，為投資者於投資門檻及風險控制方面帶來便利十分重要，減低交易成本亦然。提升市場流動性，吸引資金流入，強化本港資本市場深度與韌性，加強金融業競爭力，股票印花稅及股票交易單位機制改革刻不容緩。

圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

紐約及倫敦交易所已實行一股一手

總會又表示，將交易模式與時並進改革成「一股一手」將為香港股票市場帶來莫大好處，不論在集資及股票二手市場交投方面，同時不少市場如紐約證券交易所及倫敦交易所，均支援一股一手方式交易，反觀港股市場投資者卻因為一數作為交易單位的交易模式，引伸出碎股等問題卻一直未有解決。總會表示，實施一股一手可以帶來多項好處，包括「一股一手」可為香港帶來多項好處：降低投資門檻，增加市場參與人數及市民對經濟成果的參與感﹑增加市場深度，促進市場流動﹑解決碎股問題，以及方便回流中概上市公司進行交易等。

除提出股票以一股一手買賣外，總會亦建議進行股票交易印花稅改革；又指出香港股票印花稅顯著高於其他市場，提高交易成本，抑壓市場交投並影響市場長遠發展。總會表示，對於香港金融未來長遠繁榮穩定健康發展，階段性下調／取消印花稅政策應在考慮之列。

總會指出香港證券業界十分歡迎「一股一手」的做法，同時希望政府明白減免或取消印花稅所帶來的效益遠高於稅收本身，亦衷心希望政府盡快落實相關政策以保護大多數投資者及普遍業界利益。此舉有利於香港金融市場的發展，為香港的國際金融中心美譽建立更穩健的基石，令金融業能夠在更完善的土壤下繼續茁壯成長，為香港經濟發展及祖國繁榮穩定作出貢獻。