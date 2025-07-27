施政報告諮詢會｜測量系生促北都明確發展時間 團體盼資源勿傾側
撰文：鄭宇霞
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行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，今日（27日）他到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。會上多名參加者關注非華裔社群權益及北部都會區發展進度，有非華裔小學校長表示可感受到特首聆聽市民的意見，並建議醫院、公營機構增加非華裔員工；關注工程量減少的測量系學生滿意特首答覆，落區聆聽市民聲音。
非華裔校長倡公營機構增聘少數族裔
油麻地街坊會學校校長黃穎詩表示，諮詢會不僅讓政府聽見市民意見，亦是促進彼此溝通和了解的溝通渠道，因市民未能即時知道政府的工作。她表示感受到特首真心想聆聽市民的意見，並且積極回應，令其更清楚政府的理念、方向及工作。
黃穎詩關注在港非華裔人士的權益問題，指出隨著非華裔人口持續增加，確保他們在教育、升學及就業方面獲得公平機會至關重要。她稱不少學生才華出眾，但部分人升學時仍遇障礙，故她希望政府在資源分配上公平對待，令他們將來能獲得平等的升學及發展機會。
她表示，紀律部隊在招聘非華裔人士方面已有進展，並建議醫院、公營機構等與民生密切相關的部門增加非華裔員工。她指出香港作為國際窗口，在一帶一路倡議中扮演關鍵角色，推動多元共融有助非華裔社落地生根，鞏固香港國際大都會的地位。
測量界學生促公開北都時間表
有份發問的測量學系學生高先生表示，北部都會區發展是一項重要政策，望政府公開具體發展北都時間表，以助建築及測量界的學生更快了解該區的發展進度，投身工作。被問及對特首回應的評價時，他稱可以接受，亦感謝政府官員親身落區，聆聽市民聲音。
地區工作需「因地制宜」 籲平衡發展
推動共融文化的組織「極地同行」副主席洪潔瑩關注青年發展與福利政策，亦認為社會資源需兼顧各方需求，避免側重單一領域。
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