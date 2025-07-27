施政報告諮詢會｜測量系生促北都明確發展時間　團體盼資源勿傾側

行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，今日（27日）他到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。會上多名參加者關注非華裔社群權益及北部都會區發展進度，有非華裔小學校長表示可感受到特首聆聽市民的意見，並建議醫院、公營機構增加非華裔員工；關注工程量減少的測量系學生滿意特首答覆，落區聆聽市民聲音。



非華裔校長倡公營機構增聘少數族裔

油麻地街坊會學校校長黃穎詩表示，諮詢會不僅讓政府聽見市民意見，亦是促進彼此溝通和了解的溝通渠道，因市民未能即時知道政府的工作。她表示感受到特首真心想聆聽市民的意見，並且積極回應，令其更清楚政府的理念、方向及工作。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

黃穎詩關注在港非華裔人士的權益問題，指出隨著非華裔人口持續增加，確保他們在教育、升學及就業方面獲得公平機會至關重要。她稱不少學生才華出眾，但部分人升學時仍遇障礙，故她希望政府在資源分配上公平對待，令他們將來能獲得平等的升學及發展機會。

她表示，紀律部隊在招聘非華裔人士方面已有進展，並建議醫院、公營機構等與民生密切相關的部門增加非華裔員工。她指出香港作為國際窗口，在一帶一路倡議中扮演關鍵角色，推動多元共融有助非華裔社落地生根，鞏固香港國際大都會的地位。

黃穎詩特別關注香港非華裔人士的權益問題，指出隨著非華裔人口持續增加，確保他們在教育、升學及就業方面獲得公平機會至關重要。（鄭宇霞攝）

測量界學生促公開北都時間表

有份發問的測量學系學生高先生表示，北部都會區發展是一項重要政策，望政府公開具體發展北都時間表，以助建築及測量界的學生更快了解該區的發展進度，投身工作。被問及對特首回應的評價時，他稱可以接受，亦感謝政府官員親身落區，聆聽市民聲音。

測量學系學生高先生表示，北部發展是一項重要政策，望政府公開具體發展北都時間表以助建築及測量界的學生更快了解該區的發展進度，以投身工作。（鄭宇霞攝）

地區工作需「因地制宜」 籲平衡發展

推動共融文化的組織「極地同行」副主席洪潔瑩關注青年發展與福利政策，亦認為社會資源需兼顧各方需求，避免側重單一領域。