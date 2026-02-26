滙豐私銀稱港股估值具吸引力　料企業整體盈利增長一成

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，香港股票當前估值與全球股市相比仍具吸引力。儘管今年香港增長可能更趨多元化，市場普遍預期2026年整體盈利將增長10%。目前市場平均股息率為3.5%，認為這一水平依然穩健。



何偉華稱，2026/2027年度《財政預算案》未出現經濟政策重心的重大轉變，認為強化了現行舉措，並對去年9月《施政報告》的重點內容作出補充﹕進一步深化香港與內地融合，並改善經濟民生。在互聯互通方面，香港應繼續推進國家「十五五」規劃，鞏固其國際金融、航運和貿易中心地位，同時打造成為中國的國際數字及醫療科技中心。

何偉華認為，股市表現堅韌及經濟增長改善，緩解了市場對香港公共財政的擔憂。與政府原先估算相比，印花稅及利得稅收入已增加500億元。計入這筆額外收入後，在扣除1,033億元政府債券淨發行額之前，預計本財政年度綜合預算赤字為1,004億元（顯著低於原先估算的1,628億元）。展望未來，財政司司長預測預算赤字將保持改善趨勢，有望在下個財政年度降至782億元。

他表示，最新公布的財政預算案未有推出改變香港房地產格局的重大政策，認為香港住宅市場去年已顯現見底跡象，並表示今年存在若干利好因素可能加速市場復甦。