預算案｜社福機構續削撥款　管浩鳴三問陳茂波：我幫人、你減我？

新一份財政預算案出爐翌日，財政司司長陳茂波今日（26日）到立法會財務委員會會議，回應議員提問。預算案轉撥外匯基金投資收入發展北都，本身是社聯主席的選委界立法會議員管浩鳴表示，既然政府都懂得「分兩盤賬」，去年開始至今被削減撥款的社福機構也應該「分兩盤賬」去考慮，「無理由受助者唔減佢，幫佢嘅（機構）你就減我」，質疑財政部門知否社福界的營運困難，用光儲備又是否政府包底。財政司司長陳茂波指，勞福局可以看看個別具體情況，可否有針對性幫助，「歡迎坐低研究一下」。



紡織界陳祖恒關注半稅優惠「咩公司受惠到？」

會上，紡織及製衣界陳祖恒率先提問，指預算案在稅務政策上落功夫，對招商引資很重要，將帶動產業鏈蓬勃發展，帶動本地租金零售餐飲等產業，他關注稅務優惠細節，「咩公司受惠到呢」，以及新成立稅務政策諮詢委員會的組成。

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案，財政司司長陳茂波出席。（立法會）

陳茂波表示，稅務政策諮詢委員會集中研究，如何利用稅務作為競爭手段去「搶多啲生意」。他指，歡迎工商專業界朋友加入；至於稅務優惠，預算案提到半稅或5%的稅率，主要是為加速北都發展，以引入產業，尤其是先進製造業。他指，會考慮企業的技術先進程度、創造多少就業等。稅務優惠之外，財務補貼亦可能會有。

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案。選委界管浩鳴提問。（立法會）

管浩鳴質疑社福機構繼續被削開支：明不明白我們困難？

去年財政預算案向社福機構「開刀」，一筆過撥款未來三個財政年度因應財赤要大幅削減，除了大機構減足7%，中小機構首次受影響、亦要削減3%，今年亦繼續維持削減撥款。

削開支也應仿傚「分兩盤賬」： 沒理由我幫他、你減我

本身是社聯主席的選委界管浩鳴代表社福界提出三大質疑，不滿削減撥款做法仍維持，「有關財經同事明不明白我們的困難」、「覺得我們的要求是合理還是不合理」、「你本身有沒有能力」。預算案轉撥外匯基金投資收入發展北都，他認為社福界每年2%的「收縮計劃」被一刀切削開支，其實也應仿傚「分兩盤賬」，「無理由不減受助者， 沒理由我幫他、你減我」。

他質疑政府叫社福界使用儲備，「是否使用完儲備政府包底？完全沒錢難道停運嗎？」

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案，財政司司長陳茂波出席。（立法會）

陳茂波：歡迎坐低研究一下

陳茂波指，社工作用非常重要，但政府考慮到財政狀況在開支上每年減少2%，「社福機構一視同仁」。他指希望在香港轉型期間內，爭取時間換來香港提升情況，若有具體需要，勞福局會看看能否做針對性幫助。他表示，財政情況剛剛改善，適合對不同業界和社會大眾在力所能及範圍內「有所表示」。

政府同不同機構難免有啲儲備要動用。轉型期間爭取時間。就個別情況，勞福局睇具體針對性幫助，歡迎坐低研究一下。 陳茂波

