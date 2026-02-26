財政預算案2026｜對接「十五五」規劃　香港金融的未來擺在眼前

在「十五五」開局之年， 特首李家超率領政府主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局。財政司司長陳茂波周三（2月25日）發表《2026-27財政年度財政預算案》，亦提到「十五五」規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，並建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地。



陳茂波首先回顧香港經濟連續三年增長，尤其是股市總市值升至50萬億元，新股上市活躍，資金流入，有望在一、兩年內成為全球最大的跨境財富管理中心。接着他表示香港主動對接「十五五」規劃，可以在三個重點領域發揮作用，包括貢獻國家現代化産業體系建設、加快高水平科技自立自強；積極參與國家擴大高水平對外開放；匯聚國際高端人才。

總結本港過去一年的經濟發展，跟展望未來五年的戰略規劃，兩者並非獨立篇章，而是蘊涵內在關係。金融市場為什麼可以強勢復甦，日均交易達到2,500億元水平，甚至足以支撐公共財政扭虧為盈？不就是內地與國際資金雙向活躍，機構、零售、國際及內地資金全面活躍，香港作為國際金融中心，正在以金融所長服務國家所需？也是在「一國兩制」下，香港為企業的「引進來、走出去」擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

認清過去的道路是如何走來，自然知道前面的路徑應該怎樣開拓。香港具有對內地的獨家鏈接優勢，有制度與資本自由的雙重保障，香港離岸人民幣的壟斷地位無法被挑戰。香港之所以是國際金融市場，可以跟紐約和倫敦相提並論，是因為我們是「一國兩制」下的金融市場，更是站位中國香港的「國際」的金融市場。所以推進人民幣國際化，是提升香港國際金融中心功能、積極配合國家發展策略的重中之重。

人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至2,000億元人民幣，但這個數字可否在不久將來翻倍？《財政預算案》提到會推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，定期發行不同年期的人民幣債券，聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，相對具體。至於如何吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，這仍需要更詳細措施。司長表示會與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通，全屬好事不宜遲。

由2004年成為第一個開展人民幣業務的離岸市場，到2014年突破1萬億元成為全球最大離岸人民幣資金池，香港物理上在國家境內，但就市場而言是境外，成為人民幣國際化的「完美的替身」。中國人民銀行已與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署有效雙邊本幣互換協議，總規模約為4.5萬億元人民幣，這些操作大部分是在香港的後台完成。「互聯互通」在大眾意義上是多個投資渠道，但國家戰略中卻是金融血管的心臟搭橋手術，確保中國在切斷與美元霸權的部分聯繫時，依然有一個呼吸機可以連接全球金融循環。

邏輯相似的是加密貨幣。國家非常清楚區塊鏈和數字資產是下一代金融基礎設施，如果完全不碰，未來就會喪失話語權；但如果全面放開，金融風險可能衝擊社會穩定。香港正好扮演數字貨幣改革開放的試驗田，為人民幣國際化開闢「數字第二戰場」。陳茂波周三發表《財政預算案》時提到今年內會提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度；法幣穩定幣發行人發牌制度亦將在下月發出首批牌照，政府及金融監管機構會促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。

《財政預算案》在本質上雖然是公共財政的盤點，但無可否認，同時是一份政策宣言，錨定香港在金融及經濟領域的發展策略。香港背靠中國內地和東南亞，主打人民幣國際化、中資企業全球化、亞洲財富管理、金融科技。加上全球經濟增長重心向亞太地區轉移的趨勢，香港的國際金融中心地位只會持續增強，甚至可以超越倫敦為目標。紐約服務美國——全球最大經濟體——而成為全球身一國際金融中心，背靠國家的香港絕對有本錢成為全球第二大國際金融中心。這就是全球經濟發展的邏輯和趨勢，也是香港要融入的「國家大局」。