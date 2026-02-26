預算案｜陳凱欣轟長者醫療券多年無加碼　陳茂波：資源就這麼多

【財政預算案2026】新一份財政預算案出爐翌日，財政司司長陳茂波今日（26日）到立法會財務委員會會議，回應議員提問。 政界評今份預算案「低糖」，選委界陳凱欣也關注公營收費加倍，協助推進基層醫療的2,000元長者醫療券，卻多年來無加碼，直言「你唔加1,000蚊都要加500蚊啦」。陳茂波指長生津等津貼「雙糧」比起個別項目加碼更有效益，形容「資源就這麼多」。



2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案。（立法會）

選委界陳凱欣提問。（立法會）

陳凱欣不滿長者醫療券無加碼：你唔加1000蚊都加500蚊啦

會上，選委界陳凱欣質疑為何長者醫療券從2014年至今仍維持在2000元，她指，政府公營收費加倍那麼多，醫療券只是獎賞計劃延長兩年。她強調醫療券可以幫助基層醫療服務推進，也平衡公私營醫療發展，「你唔加1,000蚊都要加500蚊啦」。此外，廣東院舍照顧計劃醫療補貼每年每人門診費用一萬元，住院費三萬元，「但香港長者維持2,000蚊」。她直言「司長可否手鬆少少」。

（立法會）

陳凱欣炮轟「肥上瘦下」：醫管局最高層五位年薪高過你們

此外，她質疑醫管局撥款數額，指2026至2027年度醫管局撥款1031億元，員工成本佔比高，「最高層五位的年薪高過你們坐在這這麼多位的人工」。她呼籲不應「肥上瘦下」，應要求撥款用在醫療服務和前線員工的加薪上，「至少讓市民和病人覺得醫管局質素提升、輪候時間減少、醫療事故減少」。

財政司司長陳茂波出席。（立法會）

陳茂波：資源就這麼多 長生津等「雙糧」更有效益

陳茂波強調政府在公共醫療服務承擔九成以上，今年將長生津和其他何項目津貼「雙糧」派多一個月，指比個別範疇單獨增加津貼更有效益，「遠遠超過醫療券的1,000蚊，希望幫到少少」。他直言「資源就這麼多」，預算案取捨之中選取免稅額等方面調整。

（立法會）

何俊賢促考慮更多「派糖」 陳茂波：已是力所能及

民建聯選委界何俊賢表示，特區政府應考慮更多「派糖」和民生措施，尤其是免稅額仍未夠多元。他舉例今年沒有設外傭免稅額，初生嬰兒免稅額未調整。

陳茂波回應，現時財政有損耗，外圍風險高，政府亦要提速發展北都，「呢個階段能夠做嘅空間相對有限」。他表示，最後決定整體調整免稅額，其中一次性免稅78億、免稅額提高50億，共計少收入約130億元，支援措施亦有翻倍。「呢個係我哋力所能及，你剛才提到果啲，下一步再探索。」