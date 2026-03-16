AI顛覆傳統電力供求關係｜伍禮賢

近年AI高速發展之下，帶動不少新興產業高速發展，例如智能模型、虛擬雲、數據中心、具身智能等等。但其實AI的影響力遠不止如此，它甚至對傳統經濟領域帶來對傳統理解的顛覆性影響，例如電力行業就是其一。



AI突破電力地域限制？

近期中東軍事衝突下，區內能源供應、出口及價格均備受影響。同時各國亦漸漸強化環保節能的意識。但在過去很長一段時間，電力行業的發展僅僅維繫在兩大因素，一是當地對電力的需求，這與當地經濟發展的景氣度密切相關；第二是供電價格，此與電力供應量與電力需求量在共同作用下得出平衡點。因此，如果傳統上，投資者基於宏觀經濟預測，加上當年電力供應增加體量，便能較易推測未來發電企業的盈利增長潛力。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

但大家是否曾想到，AI高速發展，使得電力「跨境買賣」成為現實？來到這裡，可能會有投資者有疑問，「電力跨境」需求傳播介質，例如在兩個不同國家之間建立電力輸送電纜，似乎並不容易。但事實上，AI的發展，卻高效地突破了這個地域限制。

現時不少人工智能模型的運作，或區塊鏈技術應用的底層支付，是透過數字代幣（Token）來完成。而使用者如果需要獲得或使用更多的Token，往往需要對人工智能模型、區塊鏈技術作長時間運作。在這背後更需要大量算力運算、數據儲存的支持。而這些技術均以電力供應作為大前提，如果電力供應不上，一切均成空談。

雖然一個國家或地區所產生的電力難以做到跨境供應，但Token在全球用家之間的交易卻變得輕而易舉。因此，如果一個Token從國家A的使用者交易至國家B的使用者，更底層的邏輯是電力使用的無形轉移。分析到這裡，結合過去一段長時間，一些供電設備、儲能板塊、電力企業的股價長期向上，背後的邏輯是否變得更清晰？

2014年11月22日拍攝的西藏藏木水力發電廠。（新華社）

內地電企變相可向全球供電

中國是電力供應大國，但過去電力相關企業的盈利，卻會受到經濟表現的因素限制。如果經濟表現疲弱，電力企業即使發更多的電力，亦無法以理想價格銷售。但如今，在AI背景下，中國電力供求的對象可謂全球化，只要人工智能在全球繼續高速發展，全球電力需求的缺口就會繼續存在。在這種具顛覆性的深遠影響之下，未來供電、儲能等行業仍然大有可期。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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