從「利是錢」學理財｜伍禮賢

今日（23日）大年初七，也是人日，先祝各位人日安康，萬象更新，福氣滿門。上周港股只有一日半交易天數，市況表現亦較為平靜。以技術走勢看，目前恒指「頭肩頂」形態明顯，如以「頭肩頂」的完成形態來看，指數最差的情況下，需看前期「四重底」位置。但短期而言，經歷近1,600點調整幅度後，恒指在前期「小雙底」約26200至26300點，或先出現短線支持。



港股表現平靜，反而向趁農曆年期間，分享「利是錢」的理財觀。每逢農曆新年，小朋友乃至年輕一輩都會多了一筆橫財，利是錢的金額雖然不大，但同時為小學生到職場新鮮人提供一個很好的財務實戰的機會。到底從小學生到職場新鮮人又該如何妥善運用「利是錢」的契機，以進行資產配置準備?

中小學生階段

在現今金融環境下，理財教育不再只是成人的專利。從小培養中小學生的金錢觀念與投資意識，能讓他們在未來面對財務挑戰時更加成熟與自信，而家長在上述階段的參與度或角色都較為重要，利是錢亦可以作為子女的成長或教育基金的一部份。

筆者認為，收益類理財產品及月供股票或基金可以同時具備低風險及長遠資產增值的優勢。家長亦可以透過相關的資產配置，教育未成年子女了解財富管理，認識各類型的投資標的或股市，以學習平衡風險與回報。

在小學階段，孩子剛開始接觸金錢，重點是培養儲蓄習慣與理解金錢的用途。宜把50%的金額投入收益類理財產品，包括定息基金、貨幣市場基金等，讓孩子看到「錢會增長」。50%的金額投入月供股票或基金當中，以作為長遠資產增長。

在中學階段，家長可以開始讓子女接觸投資概念，隨著子女的理解能力提升，建議可把45%的金額投入收益類理財產品，55%的金額投入月供股票或基金當中，特別是投資於藍籌股或指數基金，用以應付未來升學所需的開支。

大專生至職場新鮮人階段

相比中小學生，大專生已經具備更高的獨立思考能力與理財需求，父母的參與度會相對降低，更可以開始自行管理的教育基金或利是錢的運用，而當中的配置分佈亦可以更為細緻。例如收益類理財產品的比重可以達40%，確保資產防守作用；40%的資本可投入到月供股票、基金或ETF之中作為長線投資；其餘20%則可平衡分配至港股或美股的心水個股之中，以考驗自身的投資眼光及鍛鍊投資能力。

而因應近年經濟環境變幻難料，不少打工仔更曾對開工不足、放「無薪假」，乃至失業等，職場新鮮人會因為較少工作經驗而有機會在職場上處於弱勢。所以，筆者認為職場新鮮人可考慮按需要調整配置比重，例如是收益類理財產品及月供股票、基金或ETF佔30%，港股或美股的心水個股佔10%，其餘30%則配置在現金或貨幣基金等可以短時間內變現的理財工具上，確保有足夠的資金應付不時之需。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。