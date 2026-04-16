內地長假將至　攜程受惠｜許繹彬

本周全球股市焦點，仍離不開美伊局勢最新發展。雖然較早前美伊雙方達成兩周停火協議，並計劃在此期間進行談判，但談判進展一直影響市場情緒。本周一（13日），市場傳出美伊談判未有實質意義的進展，經過21小時馬拉松式會談後最終不歡而散，各項協議包括重開霍爾木茲海峽、濃縮鈾問題及解凍伊朗海外資產等，均未達成共識。特朗普隨即宣布派出美軍，阻止任何船隻進出霍爾木茲海峽。消息傳出後，全球股市受壓，恒生指數一度下挫近400點，跌至25500點水平。其後幸得內地股市回穩，帶動港股迅速由低位反彈。可見投資者對美伊問題的緊張情緒，已較之前有所緩和。



市場隨即憧憬美伊將舉行第二輪談判，或帶來正面成果，帶動亞太區股市全線反彈。港股在過去兩個交易日，亦曾升越50天線（約26068點）及100天線（約26080點），高見26216點水平。可惜成交未見配合，持續維持在不足2,500億元之下，精明的投資者對後市仍持審慎態度。恒生指數在短暫升穿26000點後，沽盤即湧現，投資者選擇先行獲利離場，靜待大市回落後再部署入市。

談判破裂後，特朗普隨宣布派出美軍，阻止任何船隻進出霍爾木茲海峽。（Getty Images）

筆者認為，全球投資者正密切關注美伊問題最新動向，而今次雙方領導層確實「埋枱傾」停火協議。儘管談判途中波瀾不斷，甚至未能達成共識，但市場普遍認為「肯傾好過無得傾」，因而憧憬最終可達成協議，停火在望。一旦停戰，霍爾木茲海峽重開，油價有望回落，經濟復甦步伐亦可重新加速，這無疑是市場值得留意的重要因素。

美伊仍在磋商停火細節之際，內地股市卻展現強勢，三大指數連升多日。上證指數上日（15日）收報4,027點，創近一個月新高；深證成指走勢更令人注目，創逾4年新高；創業板指數更升至逾4年半新高。在中美均有正面消息催化下，港股走勢呈現反覆向上格局。可惜，成交未見明顯增加，反而持續萎縮，令26000點大關成為最大阻力。北水更出現日出日入的情況，反映投資者對後市信心仍然不足。這一現象相信在美伊談判塵埃落定前，仍會持續。

投資者不妨提前布局受惠股份，其中攜程集團（09961）相信是其中一大受益選擇。（Getty Images）

據內地傳媒報道，文化和旅遊部數據中心推算，清明節假期僅三天，全國國內出遊已達1.35億人次，按年增長近7%；國內出遊總花費613.67億元人民幣，按年升幅同樣接近7%，可見內地市民外出旅遊，已成為生活不可或缺的一部分。適逢五一長假將至，相信各類旅遊數據有機會再創紀錄。投資者不妨提前布局受惠股份，其中攜程集團（9961）相信是其中一大受益選擇。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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