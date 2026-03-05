戰亂下難估底　滙豐有股息支持｜許繹彬

全球股市在3月伊始突然大幅調整，這次並非一般所稱的技術性調整，而是中東局勢急劇惡化引發的恐慌性拋售。美國聯同以色列突襲伊朗，導致伊朗最高領袖哈梅內伊及其親屬死亡，以及包括伊朗國防部長、參謀總長在內的40多名政府及革命衛隊高層亦全部罹難。伊朗隨即展開報復，向中東多國發射導彈及無人機，港人熟悉的杜拜地標帆船酒店亦遭無人機擊中起火。



韓日台股市於周三全面下挫

戰火迅速蔓延，除令伊朗及中東部分地區滿目瘡痍外，更觸發全球金融市場恐慌性拋售。始作俑者的美國，道瓊斯指數本周一度跌至48000點附近水平；備受投資者青睞的納斯達克指數失守23000點，低見約22500點。亞洲方面，上月屢創新高的日韓台股市全面急挫：日經指數跌至54000點水平；台灣加權指數失守33000點，插至32800點左右；韓國綜合指數更從突破6300點歷史高位後，瞬間回落至5000點邊緣，成為亞洲股市的核心災區。滬深綜指雖在本周二（3日）曾創10年高位，但受外圍股市惡化拖累，亦連番下挫。

韓國股市於周三大跌12%。（Getty）

恒指三日累計跌幅近1400點

雖說香港股市一向走勢相對溫和，然而恒生指數在本周三個交易日累計急瀉逾1,381點，所有主要移動平均線（10天、20天、50天及100天線）全部失守，年初至今升幅盡數蒸發，一度低見24958點。幸好昨日（4日）收市重返25000點以上，跌市成交額更急增至接近4,000億元。儘管「北水」繼續流入，連續第四個交易日錄得淨買入，但仍難以扭轉大市頹勢。由於戰事發展難以預測，投資者暫宜觀望，不宜輕舉妄動。

筆者認為，美國總統特朗普突然批准聯同以色列突襲伊朗，盡顯強硬立場，撼動全球股市，戰事不僅造成生靈塗炭，更觸發環球股災及資產大洗牌。戰爭禍害令市場憂慮貨幣政策走向，美國前聯儲局主席耶倫指出，戰亂將拖慢減息步伐，能源價格急漲更直接衝擊復甦中的經濟環境。

回看港股，每年3月為公司年結及業績公布高峰期，股市過往已累積一定升幅，本來就容易出現波動。適逢內地「兩會」召開，市場一度憧憬中國會因應中東戰事推出特別措施，但戰事持續恐沖淡正面預期。過往恒生指數能在地緣衝突中越戰越勇、屢創新高，主要受AI及科技股帶動，但今次亞洲股市跌勢如此急勁，某程度正因這類股份調整所致。

因此，筆者建議投資者穩守突擊，密切留意局勢變化。而在不穩定的市況下，具有息口支持的藍籌股或可發揮避險作用。其中，滙豐控股（0005）近年走勢脫胎換骨，即使大市調整，其股價仍相對穩固，防守性高，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

