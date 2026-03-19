內險內銀發揮穩定大市作用　不妨留意平保｜許繹彬

中東局勢尚未明顯降溫，但本周全球股市暫時可用「回穩」形容。市場憧憬中東熱錢因避開美伊戰火而轉移至中港市場避險，加上美國著名對沖基金經理Michael Burry首次唱好香港上市的內地科網股，認為恒生科技指數被明顯低估。另外，內地經濟數據勝於預期，以及在即將舉行的Nvidia年度開發者大會消息刺激下，科技股重燃無限憧憬。而油價亦於本周回落，一度利好港股氣氛，令恒生指數造好，甚至一度跑贏其他亞洲熱門股市。



投資者傾向短炒

久違的「ATMXJ」五大科網龍頭罕有齊齊發力，加上寧德時代（3750）加持，恒生指數曾一度重返26200點以上，高見26250點，結束三連跌，可惜成交未能配合，全周只有不足2,800億元水平。北水亦在反彈市中持續淨流出，周二（17日）更走資近120億元，顯示投資者對後市仍有保留，傾向短炒為主，令今次反彈缺乏驚喜。而今輪反彈，大市一度逼近100天線（約26246點）後，沽壓顯著沉重，科技股再度拖大市後腿，可謂「成也科技，敗也科技」。

昨日（18日），雖然阿里巴巴（9988）宣布旗下AI算力及存儲產品價格最高上調34%的利好消息，帶動恒生指數高見26117點，但接近100天線時再度止步，最終收報26025點。即使守得住26000點關口，可惜成交進一步萎縮，僅2,403億元，為近期低位。

市況屬乍暖還寒

筆者認為，美伊戰爭問題本周看似緩和，油價因而回落，但這並不等於停戰，現況只能用「乍暖還寒」形容。上周引發全球股災的元兇﹕國際油價，未來仍會因美伊局勢忽冷忽熱而大幅上落，成為全球股市波動主因。港股除受上述因素影響外，內地股市近日走勢模糊，亦令港股欠缺明確方向，成交持續低迷。正因如此，一向寵愛港股的「北水」轉以短炒為主，導致大市出現「逢高必沽」現象。預期恒生指數短期可能繼續在25400點至26246點（100天線）區間徘徊。惟有美伊局勢出現停火曙光，或內地股市有所突破，方能帶動成交回升，市況才有較明確方向。而在大市前景未明朗下，內險及內銀股仍發揮穩定大市作用，建議投資者不妨多加留意中國平安（2318）的走勢。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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