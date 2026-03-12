油價仍波動　捉緊中海油波幅｜許繹彬

本周伊始，全球股市經歷「黑色星期一」，主因美伊衝突在上周末急劇升級，霍爾木茲海峽航運受阻，加上中東產油國減產消息，刺激紐約期油及倫敦布蘭特期油周一（9日）一度急升近30%，前者更高見每桶近120美元，創逾三年半新高，此急升隨即引發全球金融市場恐慌性拋售。雖然油價創新高後迅速回落至近90美元水平，但累計升幅仍然驚人。短期內石油供應因戰事未止而持續緊張，各國普遍預期今年油價易升難跌，高油價勢必衝擊全球核心經濟。



在中東戰雲密佈及油價飆升下，全球股市遭拋售，道指一度跌穿47000點；納指逼近22000點；高度依賴原油進口的日、韓、台股市尤受重創，日經平均指數最多挫逾4,000點，一度失守52000點；台灣加權指數跌穿32000點；南韓KOSPI指數逼近5000點邊緣；而港股方面，恒指再度失守25000點，本周暫低見24906點，科技股及AI概念股成為跌市重災區。

港股力守於250天平均線

不過，港股周一（9日）於低位出現轉機，南向資金大舉流入，單日淨流入近373億元，為有紀錄以來最大單日淨流入，助恒指迅速收復25000點失地。但市場仍憂慮美伊衝突演變成持久戰，中東能源輸出持續受阻，國際油價或如黃金般長期趨升，進一步拖累全球實體經濟。因此，投資者未敢進取，傾向靜觀局勢發展，此乃人之常情。但由於恒指已兩度跌穿25000點，現時250天線（約25,057點）為關鍵支持位，不容有失。

不止香港股民，全球投資者同樣靜觀美伊最新局勢，多數認為戰事短期難以結束。美國總統特朗普繼去年在關稅問題上「自編自導」後，此次衝突亦出現類似劇情。在市場驚惶之際，特朗普接受外電訪問時突然表示「戰爭差不多結束了，有望完結」，加上七大工業國組織（G7）緊急會議暗示，必要時將釋放戰略石油儲備，市場憧憬中東局勢急速降溫，近日油價迅速回落至86至90美元區間。

養龍蝦AI概念獲投資者追捧

至於亞洲股市周一重挫後，本周作出報復式反彈，南韓股市截至周三（11日）累計反彈近11%，日台股市亦升逾7%。港股除受戰事緩和及油價回落帶動外，另一催化劑來自OpenClaw（標誌為紅色龍蝦、被戲稱「養龍蝦」的開源AI助理）在本周爆紅。此AI可自動執行郵件傳送、檔案整理、程式操作等，消息傳出後，相關概念股再度炒上。近期一直處於低位的騰訊（0700）因提供免費雲端安裝服務，短時間內用戶規模突破十萬且不斷增加，其股價急升近7.2%，屬近年罕見現象。騰訊領漲帶動一眾科技股，恒指周三一度升穿10天線（約25851點），高見近26200點，可惜未能延續，最終僅在10天線以上收市。值得留意的是，南向資金在周一創單日淨流入新高後，隨後兩日轉為淨流出，顯示「北水」多以短線博反彈為主。

戰火未正式結完前料市況仍波動

筆者認為，自特朗普上任以來，金融市場屢現意想不到劇情，在投資者最樂觀、最全情投入股市時，常遇到突變，而在最悲觀、決定要減持時，又帶來了意外反轉。投資者去年投資組合或有不錯回報，但過程驚濤駭浪，稍欠定力易被嚇至手足無措。未來類似劇情料將重演，投資者須格外謹慎，在投資路上「繫緊安全帶」。港股大市暫可形容為「築底回升」，但反彈時成交金額往往不算突出。另外值得一提的是，美股對特朗普「戰爭差不多結束」言論反應相對冷靜，僅適度回升，未如亞洲般強勁反彈。因此，特朗普會否再度「自編自導」製造波動，仍是未知數。投資者切勿鬆懈，一日美伊戰爭未正式宣布停火，油價波幅料將持續擴大。建議投資者留意能源相關股份作短線操作炒波幅，當中龍頭中海油（0883）近日波幅顯著，投資者不妨捉緊機會。

