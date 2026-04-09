大市相信暫時喘定　平保攻守兼備｜許繹彬

五天復活及清明節假期完結，儘管在這段期間投資者仍然觀望美伊戰爭的最新發展，但是無損港人外出旅遊的心情，特別是北上遊玩的港人，各個關口都擠得水洩不通。而港股於長假期前夕曾一度急挫近400點，幸在尾市「北水」再度出手掃貨，將跌幅收窄至177點，力保25,000關口。再者，慶幸假期期間外圍市況，包括滬深股市全部靠穩，沒有太大變化。



然而人民幣則出現強勁升幅，兑美元中間價創近3年新高，報6.8854，是2023年4月25日以來新高，此現象理應會對資本市場出現一定利好，可是外間對港股在長假後表現，依然一致看淡，更有機會下試24000點，原因是美國狂人特朗普於上周日（即5日）向伊朗發出最後通牒，要求在周二（即7日）必須重開霍爾木茲海峽，否則將會摧毀伊朗的發電廠和橋樑；在預料戰事行動將會升級的情況下，全球金融市場因此作出高度戒備，對港股前景不看好，亦屬人之常情。

美國狂人特朗普於4月5日向伊朗發出最後通牒，要求在周二必須重開霍爾木茲海峽。（Getty Images）

孰料不然，當投資者仍在擔憂港股下試的水平之際，戲劇性的一幕又再重演，在狂人發出「最後通牒」的期限屆滿前個多小時（即8日的早上8時），美伊雙方突然接受巴基斯坦提出為期兩周的停火提議；巴基斯坦於社交平台形容雙方展現出非凡的智慧，致力推動和平與穩定等讚美詞彙。而是次的協議有別於過往數周，美國單方面自說自話的協議，今次協議得到了美伊雙方的共同確認。

受到消息刺激，一直困擾大市、及連日創近年新高的油價急促回調，5月紐約期油跌逾16%至每桶94.47美元，6月布蘭特期油跌逾15%至每桶92.21美元；美國期貨更急升近1,000點；而最受惠的一定是亞洲市場：日經升近2,900點，重返56000點以上水平；韓國亦急升近7%，逼近5900點水平；台灣加權指數，升超過1,500點，報34761點；一向作為港股最大後盾的內地股市，亦作出強烈反彈，上證指數急升超過100點，距離4000大關僅差一步；而港股也出現報復式反彈，不但升穿250天線（即25151點）及20天線（25369點），更一度高見25934點，報25893點收市，牛市成交更見配合，有3,725億之多。

筆者認為，投資者苦等美伊戰事會出現的曙光，最終在長假期中能夠實現，儘管只是停火兩周時間，但相信足以令美伊關係暫時停止惡化，預期油價亦會有所回落，全球股市亦可能會在這兩周呈現生機，港股未來上望突破20天線（即25369點）防守線，突破26200點，甚至更上一層樓，衝擊26300點水平不無可能。如投資者對後市有所保留，或認為現階段應該用穏守突擊的方法來面對後市，建議可以留意防守性較高的內險股，平保（2318）走勢值得留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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