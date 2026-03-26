大市仍存暗湧　騰訊捕捉波幅短炒｜許繹彬

全球股市本周一（3月23日）突遭「黑天鵝」襲擊。美國總統特朗普於上周六（3月21日）要求伊朗必須在48小時內重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀伊朗發電廠。伊朗隨即強硬回應，除繼續封鎖海峽外，更揚言若美國出手，將對以色列及波斯灣地區美軍基地的電力設施發動報復性攻擊。中東局勢再度升溫，市場憂慮戰事推高通脹風險，聯儲局持續減息的機會幾近「歸零」，甚至擔心央行可能轉向加息。戰事同時擾亂全球石油與天然氣供應，進一步加劇通脹壓力。



日股及韓股周一遭拋售

環球金融市場劇烈波動，股、匯、債及商品價格急挫，投資者對前景充滿憂慮。在中東戰火急劇升溫下，全球股市於3月23日出現大規模拋售潮，其中亞洲市場最為嚴重。日經指數大幅下跌，韓國KOSPI指數重挫並觸發熔斷機制，連一向相對穩健的內地股市亦難獨善其身，上證指數一度失守3800點關口。港股更重挫894點，低見24203點，不但將今年升幅全部蒸發，更創下近8個月新低。部分此前熱炒的科技及人工智能概念股全線「洗倉」，紛紛創52周新低，大市成交額更激增至接近3,700億元，情況慘淡。

今年初時黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

現貨黃金今年1月曾升近5,600美元、一度獲投行看好高見8,000至10,000美元，同日亦慘遭血洗，跌穿每盎司4,100美元，低見約4,099美元，創4個月新低，並錄得今年2月2日以來最大單日跌幅。

當全球投資者仍沉浸於「愁雲慘霧」之際，引發此次緊張局勢的關鍵人物特朗普，再次展現其「編劇」風格。香港時間3月23日晚上，他突然表示將空襲伊朗發電設施及能源基建的行動「押後5天」，並稱美伊之間已進行「良好且富有成效的對話」，最終是否採取行動，將視乎雙方會談結果。言論一出，中東局勢的警示瞬間由「升級」轉為「緩和」。國際油價急挫10美元，早前已飽受重創的現貨黃金則出現報復式反彈，重返4,500美元水平。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

伊朗局勢緩和助股市反彈

在憧憬中東戰事緩和下，港股於翌日（3月24日）強力反彈，急升681點，重返25,000點以上水平，升幅更奪全亞洲之冠，可謂「峰迴路轉」。昨日（3月25日），恒指繼續受惠於美伊局勢緩和及內地股市反彈，早段表現理想，一度逼近10天線（約25,400點），高見25,390點。可惜反彈至此遇上沉重沽壓，股王騰訊(00700)帶頭回落，加上科技及藍籌股後勁不繼，更一度令恒指倒跌。幸好尾市受上證指數高收帶動，恒指重拾升軌，收報25,335點，再度貼近10天線水平。

筆者認為，美伊地緣政治風險一日未除，全球股市將持續處於水深火熱之中。好消息偶爾帶來上升動力，但戰火一旦升級，便可能大幅回落。然而，這類好消息的可靠性備受質疑，例如特朗普多次自稱與伊朗的停火談判，就潛在協議達成「非常有成效」的對話，但伊朗官方隨即透過不同渠道否認與美國有任何接觸，令市場難辨真偽，全球資本市場因此更顯被動。

「一波未平，一波又起」，中東戰火持續之際，俄羅斯波羅的海兩大石油裝運港近日又遭無人機襲擊，導致約170萬桶石油出口受阻，加劇市場對全球能源供應緊張的憂慮。石油供應前景不穩，令油價大上大落，資本市場波幅料將擴大。資金或傾向流入相對穩定及可控的資產，而美元則可能轉為潛在風險貨幣，間接影響各國貨幣政策。在種種不明朗因素下，加息及通脹問題將繼續左右全球金融市場，投資者切勿鬆懈。

談回香港股市，本周一（3月23日）的災難性下跌，已令投資者信心受挫，短線操作成為主流。以一向支持港股的北水為例，每逢反彈均出現淨流出。本周二（3月24日）港股反彈逾600點，北水即錄得淨流出273.61億元，創歷史次高。難怪恒指每次反彈至重要平均線（如250天線約25110點或10天線約25400點）時，便會遇上沉重沽壓，此現象短期或會持續。目前惟有寄望24800點附近能提供有力支持。現階段市況波動，建議投資者以短炒為主，捕捉波幅。近日騰訊（0700）的上落幅度頗大，投資者不妨留意其波段機會，適時捕捉短線炒作。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。