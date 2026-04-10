大戶資金重新入市︰三一重工（6031）轉勢在望？｜彭偉新

全球工程機械行業進入復甦階段之際，三一重工逐步走出周期低谷，重新成為市場焦點。無論從基本面改善、海外擴張步伐，以至新能源產品布局，公司均展現出較以往更清晰的增長路徑。三一重工為全球領先的工程機械製造商，核心業務涵蓋挖掘機、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等產品的研發、生產與銷售，產品線完整，覆蓋基建、房建、礦山及能源等多個應用場景。近年集團積極推動電動化及智能化轉型，同時深化海外市場布局，業務版圖已覆蓋逾150個國家及地區，全球化程度持續提升。



從行業角度來看，內地工程機械市場自2020年起進入下行周期，經歷數年調整後，2025年開始出現築底回升跡象。設備更新周期逐步啟動，加上基建投資回穩及融資成本下降，為需求帶來支持。不過，房地產投資仍未全面復甦，短期仍為不確定因素。海外方面則呈現較佳動能，亞洲、非洲及拉丁美洲基建及礦業投資維持增長，帶動設備需求上升；歐洲市場則相對平穩，但受地緣政治及物流成本影響。

在上述背景下，三一重工的優勢逐步顯現。首先，公司海外收入佔比已超過六成，2025年海外收入達558.6億元人民幣，同比增長約15%，毛利率亦明顯高於國內市場。透過本地化生產及渠道建設，集團在多個新興市場提升市佔率，在與卡特彼勒及小松等國際龍頭競爭時，憑藉性價比及快速交付能力建立優勢。隨著海外收入佔比持續提升，整體盈利結構亦得到優化。集團2025年集團錄得收入約897億元人民幣，挖掘機仍為最大業務板塊，佔比約38%；混凝土機械及起重機械分別佔約18%及17%。整體毛利率達31.7%，盈利能力明顯改善。隨著費用率下降及規模效應釋放，經營槓桿開始顯現，淨利率亦持續回升。更值得留意的是，公司經營現金流創歷史新高，現金流質量優於會計利潤增長，加上派息比率維持在五成以上，為股東提供穩定回報。

隨著費用率下降及規模效應釋放，經營槓桿開始顯現。（sanygroup.com）

電動化及礦山設備無疑是兩大關鍵增長引擎。2025年新能源產品收入錄得倍數增長，滲透率快速上升，尤其在攪拌車及裝載機等品類表現突出。隨著全球減碳政策推進及客戶對營運成本控制更為重視，電動化設備有望成為長期結構性趨勢。另一方面，全球礦業資本開支上升，大型及高端礦山設備需求增加，相關產品毛利率較高且訂單金額大，有助提升整體盈利能力，亦有助減低業績波動。不過，原材料價格波動、匯率變動以及海外市場競爭加劇，均可能對盈利帶來壓力。但隨著收入結構改善及費用控制見效，公司整體抗風險能力已較周期低谷時明顯提升。

三一重工自去年11月10日至今年4月9日期間，股價錄得1.22%的跌幅，該期間共錄得1.77億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.45億港元，而散戶則佔當中的-0.68億港元。大戶對散戶資金流比率為3.6比1，反映大戶投資者對股份前景相對看好，反而散戶投資者被三一重工股價回落所嚇走（見圖1）。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.07%，而最低曾經跌至-10.8%，至於4月9日當日則為11.78%，反映出大戶投資者重新入市後，整體的動力有逐步改善的情況，相信有助股價繼續由低位反彈。

三一重工（06031）於去年11月10日至今年4月9日期間的資金流狀況。

市場現時共有7位分析師對三一重工有進行調研分析，而目標價的範圍26.00港元至31.00港元之間，至於目標價的中位數則在29.00港元水平，若果以現價作為入市水平，仍然有大約30%的上望空間。即使再以13個財務模型作為估值參考，三一重工的合理價格為26.15港元，與現價仍然有接近16%的上升空間。投資者可以先等股價到20天線約22港元水平買入，上望分析師的目標價中位數29.00港元，只要股價未有失守前底20.60港元的支持，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

