新股持續暢旺　港交所成大贏家｜許繹彬

全球金融市場的焦點，始終圍繞著困擾近兩個月的美伊局勢。本周劇情發展可謂峰迴路轉，扣人心弦。香港時間上周五（17日），正當市場屏息以待美伊談判拉開序幕之際，伊朗突然宣布重新開放霍爾木茲海峽。消息傳出後，道指一度飆升逾千點，全球投資者普遍認為這場地緣政治危機終告一段落。對於港股投資者而言，當時市場信心爆棚，普遍預期周一（20日）恒生指數要突破26800點阻力位絕非難事，不少股民更抱著「早點休息，迎接升浪」的樂觀心態。



然而，上周六（18日）夢醒時分，現實卻給市場潑了一盆冷水。伊朗在宣布重開海峽不足24小時後，隨即改口，稱除非美國撤銷對其港口的封鎖，否則霍爾木茲海峽將繼續關閉，並警告會對違規船隻發動攻擊。面對伊朗的強硬態度，美方迅速回擊，痛斥對方試圖以「小聰明」勒索美國。一夜之間，投資者情緒如坐過山車，剛觸及天堂邊緣便隨即折返人間。

伊朗改口稱除非美國撤銷對其港口的封鎖，否則霍爾木茲海峽將繼續關閉。（Getty Images）

市場密切注視美伊兩國是否能重啟談判，並對未來協商結果深感憂慮，這本屬人之常情。然而，亞洲股市對地緣局勢的「彈出彈入」似乎已產生免疫。本周亞洲主要金融市場並未出現大幅震盪，反而逆市報喜。日股、台股及韓股紛紛衝破歷史高位，滬深股市同樣表現亮眼，深證成指刷新逾四年高位，滬指亦終於站上4000點心理大關，連平日較少成為焦點的新加坡富時海峽指數，距離歷史高位也僅一步之遙。

港股表現落後區內股市

正當鄰近地區齊聲慶祝之際，港股卻陷入「斯人獨憔悴」的落寞境地。在本周前三個交易日，恒指最高僅觸及26487點，始終未能叩開26800點的大門，表現強差人意。即使港股成交的主要動力來源——「北水」錄得持續淨流入，亦未能點燃市場熱度。成交額萎縮至每日不足2,500億元，周二（21日）更進一步縮減至2,051億元，創下近期新低，氣氛令人心寒。港股節奏與亞洲鄰國完全脫節，確實令投資者費解。昨日（22日），在全球各國依舊期待美伊和談的氛圍下，周邊股市持續走強，滬指更成功突破4100點大關收市。日、韓、台股市全線向上，唯獨港股盤中一度跌逾400點，低見26073點，甚至險守26000點關口。儘管最終收報26163點，但仍難掩市場的失望情緒。

回望港股，雖然近期走勢較其他地區保守，但其「慢熱」特質不容忽視。（Getty Images）

筆者認為，儘管美伊緊張局勢尚未完全平息，但目前雙方的關係已較初期緩和。踏入4月後，兩國頻繁啟動和談，即使現階段看似陷入僵局，實則雙方在保留面子的同時，已釋放出誠意。據巴基斯坦伊斯蘭堡的消息指出，伊朗的調停工作正取得正面進展，未來36至72小時內有望重啓對話，這無疑提振了外圍市場的信心。因此，美伊停戰並非遙不可及。

回望港股，雖然近期走勢較其他地區保守，但其「慢熱」特質不容忽視。根據過往數據，當日、台、韓股市升浪進入中段，港股往往在原地踏步後才展開爆發性的補漲行情，投資者宜具備耐心，港股仍有望在利好因素集結後破位而上。此外，本港首次公開招股（IPO）市場持續熾熱，具號召力的龍頭企業仍受資金追捧。有投行預測，今年本港IPO集資額有望突破4,680億元。若此情景成真，港交所（0388）將成為最大贏家，配合未來港股破位向上的契機，其股價在現水平仍有翻倍潛力，值得投資者密切留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

