瑞銀稱油價波動致電動車更受歡迎　需求復甦速度或較預期快

瑞銀指出，從總擁有成本角度看，當前油價波動使電動車成為更受歡迎的選項。如隨着大宗商品成本傳導，形成部分汽車價格的通脹預期，需求復甦可能快於投資者預期，使該行業值得重新關注。



瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻分析，大宗商品如鋰的漲價提高製造電動車的成本。根據最新的現貨價，估計製造純電動車、增程混動、插電混動、燃油車的成本分別較2025年秋季上漲約7,000元、6,000元、5,000元、3,000元。如果油價維持在當前水平，使用燃油車的成本每年可能高出2000元。這導致電動車相較於燃油車的經濟性小幅改善，抵消補貼退坡和2026年起徵收額外購置稅帶來的部分壓力。

2026年4月1日，一名駕駛員在德國默費爾登-瓦爾多夫（Mörfelden-Walldorf）為電動車充電，由於伊朗戰爭引發的燃油價格上漲，德國的電動車經銷商報告買家興趣增加。（Getty）

與4年前俄烏衝突後油價和鋰價飆升相比，鞏旻認為，目前金屬成本大幅增長的幅度不及2022年的上行周期；電動車產品的競爭力比4年前顯著提高；海外電動車銷量增加可能有助於緩解大宗商品成本壓力。

更重要的是，從總擁有成本的角度看，電動車行業比4年前更高效，LFP電池價格低於每千瓦時500元，約為2022年初價格的一半，充電速度是2022年的兩倍。充電比以往任何時候都更方便，中國公共充電站超過30萬個，約是加油站數量的3倍。