充電速度超越BYD！領克10電動車首搭900V電池　10%到80%僅10分鐘

4月7日晚，領克旗下中大型純電運動轎車領克10+&10開啟全球首秀直播，並發布領先三電技術。



外觀造型上，領克10+&領克10傳承領克家族式The Next Day設計語言，並帶來全新鋒刃稜紋前格柵設計，一體化造型及凌厲線條將未來感拉滿，PMMA+ASA高性能材質塑造純粹型面，打造性能車專屬風範。

領克旗下中大型純電運動轎車領克10+&10開啟全球首秀直播，並發布領先三電技術。（LYNK & CO）

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領克10+搭配馭風可調碳纖維大尾翼、21英寸凌風鍛造輪轂、BREMBO打孔剎車盤+賽用競技剎車片配黃色高性能四活塞定鉗等性能套件，進一步強化鮮明而純粹的運動標籤。

新增車色「賽影藍」，凝練北歐湖海極光靈感和晶耀流光工藝，高反射鋁粉3-5倍閃度水晶珠光，呈現更通透、更凌厲的視覺表達，內飾新增「暗影紅」，詮釋運動基因與輕奢質感。

電池層面，領克10搭載的800V 77度神盾金磚電池，充電倍率5.5C，10.5分鐘即可完成SOC10%-80%，同級領先。

而搭載了900V 95度神盾金磚電池的版本續航至高816km，基於V4極充樁能做到每秒極速補能2公里，SOC 10%-70%補能時間最快4分22秒，從10%-97%充飽也僅需8分42秒，使得領克10成為全球量產充電速度最快電車！

更值得一提的是，領克首次以「+」之名打造的極致運動座駕領克10+，聯合領克汽車運動的賽道級調校並在官方性能套件的賦能下，以1分40秒14的山路圈速成績超越保時捷Taycan GT，取得亞洲山脊賽道圈速第一併登頂「彎道之王」。

該車搭載最高功率680kW雙電機四驅，最大馬力925匹，零百加速僅需3.2s，同時電驅系統大規模應用航天級鎂合金技術，整機淨重僅75kg，比競品減重12kg以上，CLTC工況效率達到最高93.7%。

配合同軸式驅動佈局、10ms四驅切換響應以及2ms級G-TCS智能防滑控制，讓車輛在動力釋放、彎道響應和穩定操控上都具備同級領先的實力。

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