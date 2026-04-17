香港Q1電動車銷量 比亞迪市佔17%奪冠、超越Tesla 極氪衝上第三
撰文：快科技
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根據易車榜統計，一季度，比亞迪在香港累計銷量達3084輛，市佔率達到17.2%，穩居全品牌銷量冠軍。
其中，最受歡迎的比亞迪元UP車型登記量為1820輛，大幅領先其他車型。
旗下海獅07EV以966輛的登記量躋身車型榜前五，進一步鞏固了比亞迪的市場優勢。
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據悉，目前比亞迪已在香港佈局10餘家直營門店，覆蓋灣仔、九龍灣、尖沙咀等核心商圈。產品端，海獅07EV、元PLUS、海豹及高端MPV騰勢D9等車型形成完整佈局，全面覆蓋家庭出行、都市通勤、商務接待等多元用車場景。
再從榜單整體來看，一季度品牌榜中，Tesla以3043輛的登記量位列第二，極氪以1797輛登記量、10.0%市佔率排名第三。
埃安、東風奕派、小鵬分別以1201輛、1013輛、979輛的登記量躋身品牌榜前十。
車型方面，Tesla Model Y以1563輛登記量位居第二，極氪ZEEKR 7X以1504輛登記量位列第三。
海獅07 EV、納米06、鉑智3X也進入車型榜前五，與比亞迪車型共同構成香港新能源汽車市場的核心梯隊。
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