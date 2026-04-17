香港Q1電動車銷量　比亞迪市佔17%奪冠、超越Tesla　極氪衝上第三

根據易車榜統計，一季度，比亞迪在香港累計銷量達3084輛，市佔率達到17.2%，穩居全品牌銷量冠軍。



其中，最受歡迎的比亞迪元UP車型登記量為1820輛，大幅領先其他車型。

比亞迪在香港累計銷量達3084輛，市佔率達到17.2%。（易車榜）

旗下海獅07EV以966輛的登記量躋身車型榜前五，進一步鞏固了比亞迪的市場優勢。

點擊圖片了解香港Q1電動車銷量頭5位

+ 2

據悉，目前比亞迪已在香港佈局10餘家直營門店，覆蓋灣仔、九龍灣、尖沙咀等核心商圈。產品端，海獅07EV、元PLUS、海豹及高端MPV騰勢D9等車型形成完整佈局，全面覆蓋家庭出行、都市通勤、商務接待等多元用車場景。

再從榜單整體來看，一季度品牌榜中，Tesla以3043輛的登記量位列第二，極氪以1797輛登記量、10.0%市佔率排名第三。

埃安、東風奕派、小鵬分別以1201輛、1013輛、979輛的登記量躋身品牌榜前十。

車型方面，Tesla Model Y以1563輛登記量位居第二，極氪ZEEKR 7X以1504輛登記量位列第三。

海獅07 EV、納米06、鉑智3X也進入車型榜前五，與比亞迪車型共同構成香港新能源汽車市場的核心梯隊。

【延伸閲讀】新Tesla Model S外觀大改？貫穿燈超吸睛 這項隔音升級超有驚喜（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】