油價高企電動車有景？　下半場拼出海　專家：當前僅一隻可吼

中東戰火未休，國際油價高居不下，儘管常懷協商停火憧憬，惟油價仍然反覆，現仍企每桶80美元樓上，顯著高過「戰前」水平，令相當依賴石油的運輸業成本陡增。航司上調燃油附加費 ，甚至大爆「停飛潮」，傳統燃油車亦捱貴價，電動車更獲青睞，帶掣股市相關板塊一併迎來行情。



雙方開戰至今，車股後勁究竟幾何？專家直言漲勢未見頂，不過板塊內部的個股差別較大，論揀股入市，其就僅推薦一隻，且買入時機要先待回調，暫時還需忍手。



美伊戰爭推升油價 車股最勁彈四成

受美伊戰事推升，油價一度挑戰約每桶120美元的高位，除卻致使當地生靈塗炭，環球居民的日常生活也未能免於遭殃，齊齊「捱貴油」。燃油車地位受到電動車衝擊，本已是近年趨勢，油價飆升更成為催化劑，電動車板塊股價走高。

自2月28日，美國和以色列對伊朗發起軍事打擊，伊朗反擊開戰以來，車股便漸洗早先頹勢。自開戰至本周收市，蔚來（9866）與零跑（9863）均反彈約42%；緊隨其後，比亞迪（1211）與奇瑞（9973）漲幅亦近兩成。惟小鵬（9868）與理想（2015）較弱，漲幅尚不足半成。

霍爾木茲海峽的命運，將大大限制國際貿易並影響全球油價。(資料圖片)

內地成品油價格調控 車企內地市場競爭仍大

油價攀升，固然可以促進電動車銷量，惟內地有成品油價格調控機制，因此對內地銷情的影響，其實有限。以數據為依託，內地乘聯分會最新數據顯示，3月全國乘用車市場零售按年跌15%至165.7萬輛，首季銷量亦是下跌17%至422萬輛。

自今年開始，內地新能源汽車購置稅免徵政策，優化調整，因此許多消費者提前於去年底購車，透支了部分今年的銷量，足見內地市場的競爭情勢仍嚴峻。不過伴隨反內捲的呼聲漸響，料對車企的內地生意同利好。

內地第一季出口電機產品4.3萬億元人民幣，佔據出口總值的63.4%，按年增長18.3%，當中電動車出口漲幅就達77.5%。（資料圖片）

三月內地新能源車出口大增1.3倍 比拼還看出海

與之形成對照的，則是超預期的靚麗出口表現。據官方數據，內地第一季出口電機產品4.3萬億元人民幣，佔據出口總值的63.4%，按年增長18.3%，當中電動車出口漲幅就達77.5%。首季內地汽車出口222.6萬輛，按年增長56.7%。新能源汽車有95.4萬輛，按年增1.2倍。

單計美伊開戰之後的三月，內地汽車則出口87.5萬輛，按月增長30.2%，按年增72.7%。新能源汽車出口37.1萬輛，按年增長1.3倍。且海外市場電動車滲透率只約兩成，較國內的50%尚有較大差距。因此電動車大戰的下半場，實則是出海表現的大比拼。

2024年6月2日，中國商務部部長王文濤在西班牙巴塞羅拿調研奇瑞埃布羅合資工廠。（資料圖片）

開戰以來奇瑞出口奪冠 吉利漲幅最勁

盤點主流車企三月出海表現，奇瑞出口14.9萬輛奪冠，按年增長72%，刷新中國汽車單月出口紀錄。緊隨其後為上汽集團與比亞迪，出口量均約12萬輛，上汽按年增幅為47%，比亞迪就有65%。

位列第四、五的品牌就為長安和吉利，值得一提的是，吉利單月出口量雖只有8.2萬，但按年漲幅卻高達1.2倍，最為驚人。

張智威早先戰爭導致的油田及設備損壞，短期內難以修復，供不應求長期利好電動車板塊的行情。（資料圖片）

張智威：料車股行情延續 最推薦比亞迪

信誠證券聯席董事張智威表示，儘管當前和談態勢轉好，油價落至每桶90美元左右，惟早先戰爭導致的油田及設備損壞，短期內難以修復，因此石油的供應短缺，並非一時的問題，供不應求長期利好電動車板塊的行情。

他表示，當板塊整體利好時，邊隻個股最受惠，主要需視乎邊隻可分食的餅最大，份額最多。因此張智威直言，結合龍頭地位與業績表現，仍屬比亞迪（1211）與吉利汽車（0175）質素最佳，最有望受惠，直言身邊就有朋友由燃油車轉買比亞迪。

不過從反彈力度看來，吉利汽車（0175）從15元的低位，反彈至近來突破25元，漲幅高近七成，張智威直言漲幅過甚，暫時高追恐有風險，從炒股低吸的邏輯看，比亞迪則是唯一適合的車股選擇。

比亞迪股價低迷許久，一度失守紅底，低見88元，近期反彈不過剛突破110元，較早先高位尚有較遠差距，想象空間更大。但張智威也提醒，因為電動車股的市場情緒，與油價的走勢息息相關，不排除會因戰局的變化，油價的轉跌，一併顯露頹勢，因此建議投資者待到股價回調至100元大關略向上，即102元左右的位置才開始做吸納，短期目標望120元。

2026年3月24日，比亞迪電動車（EV）在泰國曼谷舉行的第47屆曼谷國際車展展出。（Reuters）

板塊內勿「追落後」 Tesla已不可完全視為車股

他繼而點評稱，儘管上述的揀股思路，略有「追落後」意味，但並非適用於板塊內所有股份，例如股價反彈較為落後的理想汽車（2015），其業績表現就並不理想；小米（1810）雖然電動車業務轟轟烈烈，仍難避免受到原本手機業務毛利率下滑的拖累。

此外，素來被視為比亞迪出海最強勁的對手，美國電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA），如今也不能完全視為電動車股投資，張智威表示，Tesla時下業務眾多，包括發展機械人，以及分拆SpaceX上市等，因此論今次利好車股的行情，仍是最推薦比亞迪。