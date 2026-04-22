寧德時代發布5大電動車電池技術：6分鐘充滿電、續航最遠破1500km

4月21日，寧德時代舉辦超級科技日發布會。



以「極域之約」為主題，一口氣發布五大電池技術，同步推進超換一體站佈局。

寧德時代舉辦超級科技日發布會。以「極域之約」為主題，一口氣發布五大電池技術，同步推進超換一體站佈局。（微博@寧德時代）

寧德時代5大電動車電池技術詳細介紹：

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第三代神行電池

聚焦超充體驗，實現等效10C、峰值15C充電能力，常温下10%-80%SOC僅需3分44秒，10%-98%SOC也僅需6分27秒，即便 -30℃低温環境，也能在9分鐘完成補能。

它通過300mm短電芯、SEI基因定向編輯、層拓石墨等技術降低內阻，配合新增肩部冷卻與電化學熱耦合模型，實現1000次超充循環後容量保持率超90%，解決了快充與壽命的矛盾。

第三代麒麟電池

主打極致續航與輕量化，125kWh整包重量僅625kg，能支撐1000km續航，減重效果相當於減少255kg負載，帶來百公里電耗降低0.7度、輪胎壽命延長1萬公里等多重優勢，同時支持10C補能，峰值功率可達3MW，兼顧了長續航與高效補能需求。

麒麟凝聚態電池

將能量密度推至全球最高的350Wh/kg、760Wh/L，可讓轎車續航突破1500km，全尺寸SUV也能實現1000km續航，且採用無液設計，從源頭消除漏液、起火風險，真正做到無液真安全。

【延伸閲讀】充電速度超越BYD！領克10電動車首搭900V電池 10%到80%僅10分鐘（點擊連結看全文）

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第二代驍遙超級增·混電池

聚焦混動市場，純電續航可達600km，可適配磷酸鐵鋰、超混、三元多種體系，無論電量高低，動力輸出始終穩定，滿電峰值功率1.5MW、虧電1.2MW，搭配1500J抗衝擊能量、200小時防水的越野級防護，讓混動車型也能兼顧性能與安全。

鈉新電池則實現規模化量產

通過A級緻密陶瓷調控與雙極性功能塗層解決接枝難題，適配極寒地區使用，進一步拓寬新能源電池的應用場景。

配套超換一體站

計劃在2026年底建成4000座，實現充電6分鐘、換電9秒的無縫銜接，覆蓋190座城市與12縱11橫高速網絡，支持車電分離、按需配電，構建起補能生態的完整閉環。

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