再鼎醫藥（9688）轉戰全球創新：Zoci DLL3 ADC數據亮眼｜彭偉新

在港股創新藥板塊之中，再鼎醫藥近年逐步由「中國商業化故事」轉向「全球創新管線估值」的代表。公司定位為全球研發型生物製藥企業，專注腫瘤、免疫及感染疾病領域，透過自主研發及與跨國藥企合作推動創新藥物開發與商業化。現時收入基礎主要來自中國市場的商業化產品，包括VYVGART及ZEJULA等，但市場焦點已明顯轉移至其核心管線DLL3 ADC藥物Zoci，以及一系列早期創新資產。



從行業角度看，創新藥屬於高投入、高風險、高回報的典型週期性板塊。企業估值高度依賴臨床數據、監管進展及商業化前景，一旦有關鍵試驗讀出或醫學會議公布數據，往往成為股價催化劑。另一方面，內地市場近年面對帶量採購、價格談判及仿製藥競爭加劇，商業化產品毛利率及增長動力均受壓，企業必須向全球市場尋求突破。再鼎正是在這樣的背景下，把戰略重心逐步轉向全球註冊研究及跨國合作。

在競爭層面，公司於中國市場面對ZEJULA與LYNPARZA仿製藥及價格壓力，VYVGART亦曾出現價格下調約12%的情況，反映商業化基礎業務短期承壓。不過，在創新管線方面，Zoci於DLL3標靶領域具一定先發優勢。DLL3為小細胞肺癌（SCLC）重要標靶，目前市場上雖已有TCE及其他ADC產品布局，但Zoci於患者中的顱內療效數據具差異化優勢，成為多家券商看好的核心理據。

再鼎醫藥把戰略重心逐步轉向全球註冊研究及跨國合作。（Getty Images）

回顧去年業績及營運情況，報告指出2026年首季或受季節性因素及價格調整影響，銷售表現偏弱。瑞銀下調VYVGART首季銷售預測至1,800萬美元，ZEJULA則調整至3,500萬美元，顯示短期增長動力放緩。公司整體仍處於研發投入期，多家券商估算2026至2028年每股盈利仍為負值，反映盈利能力仍有待重磅產品成功商業化後改善。估值方法亦多採用DCF或峰值銷售推算，而非現有盈利基礎。

真正令市場重新評價公司的，是Zoci的臨床數據。在I期研究中，於41名可評估的SCLC患者中，整體顱內客觀緩解率（iORR）達53.7%（22/41），其中1.6mg/kg劑量組確認iORR為62.5%（10/16），並出現4例完全緩解，3級以上不良反應率約16%，安全性可控。於神經內分泌癌（NEC）患者中，客觀緩解率達38.2%（13/34），相較既有療法約20%的反應率具潛在優勢。公司已啟動針對2L+ SCLC的全球III期DLLEVATE研究，計劃入組480人，並預期2027年進行中期分析。若數據理想，有望支持加速上市申請。部分券商更預測Zoci未經風險調整峰值銷售可達22億美元，顯示其長期商業化空間。

除Zoci外，公司亦推進ZL-1503、ZL-6201及ZL-1222等早期資產，其中ZL-1503於臨床前數據顯示單次給藥可維持超過112天抑制效果，為長期管線增添想像空間。整體而言，公司的亮點在於以具差異化療效的核心產品，配合全球III期布局及國際合作，逐步建立跨地域商業化能力。

股價走勢方面，再鼎醫藥於2026年4月24日收報17.610港元，單日上升2.26%。過去五年平均Beta為0.86，系統性風險低於大市，顯示波動性相對溫和。52周高低位分別為35.5港元及12.31港元，現價仍較高位大幅回落。技術上，股價較50天線高出13.84%，反映短期動能回升；但仍較200天線低8.78%，中期趨勢尚未完全轉強。自去年11月25日至今年4月24日，股價累升14.95%，期間錄得11.44億港元資金淨流入，其中大戶佔8.22億港元，散戶佔3.21億港元，大戶對散戶比率達2.6比1，顯示機構資金參與度較高。大戶坐貨比率於4月24日為13.27%，處於偏積極水平（見下圖）。

再鼎醫藥（09688）於去年11月25日至今年4月24日期間的資金流狀況。

綜合基本面與技術面，再鼎醫藥屬於典型「數據驅動型」創新藥股份。短期催化劑包括2026年下半年公布的一線SCLC聯合療法數據，以及其他早期管線進展；中期則看2027年III期中期分析結果。股價在去年6月升上35.50港元高位後，無法守著支持位34.55港元後，股價在逐步回調中，於去年8月跌穿50天線後，股價便持續回落，並形成了一浪低於一浪的走勢，並持續回調至2月初時低位見12.31港元後，在股價見底前，9天RSI已先行在去年11月見底並形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢，股價雖然在2月至3月期間進入橫行的整固局面，不過，在4月初成功突破50天線後，股價再度反彈，並成功升抵20.42港元的水平，剛好返回整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，其後股價先行作出回調，並於上周五曾跌返最低位16.96港元後開始反彈。預期在大戶資金仍然持續流入，以及大戶資已大手追入後，股價有機會再作進一步的上升，若果以短期阻力位20.00港元能再度成功升破，可以跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望25.80港元。現價可以買入，若失守50天線15.35港元先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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