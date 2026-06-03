老虎證券不再受理內地投資者開戶申請　6‧12起暫停跨境開倉及入金

中證監嚴格禁止內地居民跨境炒股，老虎證券及富途等券商更遭到當局罰款。其中老虎證券遭到罰款4.1億元人民幣後，於官網刊發最新公告，不再受理居住於中國內地的投資者開戶申請，並對境外投資者的開戶審核全面收緊。



針對居住在中國境外的投資者，老虎證券指，投資者在正確提交居住國後，須提交對應的海外或香港、澳門地區身份證明文件及地址證明文件，該行將按規則對文件進行審核。

老虎證券

為了配合監管要求，老虎證券下周五起，針對中國境內用戶的交易與資金劃轉服務進行大幅調整，全力配合政策進行逐步清倉：

證券交易服務調整

暫停股票等所有投資品種的「新開倉」與「加倉」交易

僅支持既存投資的「賣出」與「平倉」操作

資金劃轉服務調整

暫停內地資金的「存入（入金）」功能

維持正常資金的「轉出（出金）」功能

客戶仍可用App查詢持貨及沽貨

老虎證券強調，業務調整絕對不會影響為「存量投資者現有客戶」在境外提供後續服務，全體客戶的現有資產安全亦不受影響，客戶仍可正常登入App查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

中證監上月對老虎證券及富途證券等互聯網券商因「非法跨境展業」違反國家法規正式立案調查，除了沒收3間公司境內外相關主體的全部違法所得外，更開出巨額罰單。

同時明令禁止包括香港券商在內的境外券商，為境內投資者提供「買入交易」或「轉入資金」，只准單向「沽貨」及「轉出資金」，設2年過渡期，意味着須在2年內逐步清倉。