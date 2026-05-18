金價狂潮｜GlobalX黃金備兌期權ETF上市　主打波動市收益策略

金價近年大升，引來不少投資者關注，續有相關ETF產品出台。近日，未來資產環球投資（香港）旗下GlobalX品牌推出的「GlobalX黃金備兌認購期權主動型ETF」（股份代號：3533/41533）於香港交易所掛牌上市，初始上市價為每股10美元，每手交易單位為50股。



據GlobalX介紹，該ETF為全港首創的黃金備兌認購期權主動型產品，透過配置黃金相關資產並疊加備兌認購期權策略運作。公司表示，基金設定每月派息目標，透過賣出認購期權賺取期權金，在金價波動中增厚收益，同時期權收益可在金價下跌時提供一定緩衝。

費用方面，該基金年持續收費率為0.75%，公司稱該費率處於同類產品較低水平。

此次上市正值黃金近期大幅波動之際。數據顯示，COMEX黃金自今年3月創下階段高點5,434.1美元後持續回落，截至5月18日，價格報4,531.9美元，近兩個多月區間跌幅超13%。金價高位震盪背景下，市場對兼具抗波動與收益屬性的黃金投資工具關注度提升。

數據顯示，COMEX黃金自今年3月創下階段高點5,434.1美元後持續回落，截至5月18日，價格報4,531.9美元，近兩個多月區間跌幅超13%。（Reuters）

值得留意的是，市場普遍認為備兌認購期權策略雖能帶來期權金收益，但也會限制金價大幅上漲時的上行收益，且派息並無保證，投資者仍需關注衍生品交易、對手方風險及黃金市場波動帶來的潛在影響。